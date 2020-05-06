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Первая часть онлайн-конференции Digital Brand Day 2020 прошла 27 апреля

Более 50 экспертов из крупных компаний обсудили актуальные темы в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций
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Описание
© Пресс-служба Adindex
Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев
© Пресс-служба Adindex
© Пресс-служба Adindex
Управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов
© Пресс-служба Adindex
© Пресс-служба Adindex
Генеральный директор GroupM Мария Колосова
© Пресс-служба Adindex
Джей-Ви Раман, Unilever
© Пресс-служба Adindex
Исполнительный директор Русбренд Алексей Поповичев
© Пресс-служба Adindex
Гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина
© Пресс-служба Adindex
Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
© Пресс-служба Adindex
Гендиректор НРА Алексей Тагиев
© Пресс-служба Adindex
Давид Якобашвили
© Пресс-служба Adindex

Москва, 27 апреля. Первая частья бизнес-конференции Digital Brand Day в формате fully digital experience, посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, прошла 27 апреля.

На конференции выступили более 50 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как Сбербанк, PepsiCo, Unilever, "Пятерочка", "Билайн", "Яндекс.Такси", Lamoda, Heineken, RB, Henkel, Mondelēz, "Мултон", McDonald's, "ВКонтакте", Coca-Cola, Amway, Philips, Volvo, Газпромбанк, "Инград", TOUS, L'Occitane, "Ниармедик", S8 Capital, Hyper Audience, Kantar TNS, DAN, GPMD, Publicis Groupe, Russ Outdoor, GroupM, ivi и многих других.

Эксперты представили актуальные кейсы зимы-весны 2020 года, а также обсудили дальнейшее развитие отрасли в текущих условиях самоизоляции и карантина. Невзирая на вынужденную бурную цифровизацию, digital все еще необходимо доказывать маркетологам и рекламному сообществу свой потенциал: спикеры затронули темы нехватки объективной картины в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI.

Презентации участников Digital Brand Day 2020, видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции Digital Brand Day 2020. The Energy of Creation доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.

23 июня пройдет вторая часть Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action. Первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок. На повестке дня — обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не потерять позиций, сохранить и укрепить отношения с аудиторией, а также возможностей, которые открывает этот кризисный для рынка период.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex, при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".

Организаторы мероприятия: "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА)

Генеральный партнер: Hyundai
Индустриальные партнеры: Russ Outdoor, Publicis Media, Hyper, GPMD, ivi

Партнеры конференции: Dentsu Aegis Network, GroupM, "Яндекс", Эверест

Генеральный информационный партнер: РИА "Новости"

Официальная соцсеть конференции: "ВКонтакте"

Официальный телеканал конференции: МИР24

Радиопартнер: "Эхо Москвы"

Главный агрегатор новостей: СМИ2

Информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", "Интерфакс", "Вечерняя Москва", "Коммерсантъ", "Известия", Rusbase, "Аргументы и Факты", Outdoor Media

Специальные партнеры: Easy Media, ГК "Игроник", Event Film Service, Flash Tech Pro, "Яндекс.Такси", Eventicious, "Воды здоровья".

Возрастное ограничение 18+.

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