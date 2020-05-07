Онлайн-трансляция спектакля "Алиса в Зазеркалье" состоится при поддержке ПСБ

МОСКВА, 7 мая. Десятого мая в 15:00 по московскому времени при информационной поддержке ПСБ на образовательной онлайн-платформе Учи.ру состоится всероссийская онлайн-трансляция спектакля "Алиса в Зазеркалье" (6+) в постановке театра "Мастерская Петра Фоменко". Запись будет доступна в течение 24 часов. Посмотреть спектакль и ознакомиться с другой интересной информацией о нем можно по ссылке https://distant.uchi.ru/alisa

В ожидании премьеры зрители могут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения, а также в развивающих играх Учи.ру.

Спектакль "Алиса в Зазеркалье" режиссера Ивана Поповски — первая постановка для детей в "Мастерской Петра Фоменко". Сказки Кэрролла с их блестящими парадоксами, мерцающими смыслами, загадками входят в золотой фонд детской литературы. Кроме того, фантазия английского автора, его фантасмагорические образы, дают простор для неожиданных визуальных решений. Сценография дополняется светом, видеоэффектами, иллюзионистскими превращениями.

Из двух книг про Алису, написанных Льюисом Кэрроллом, Иван Поповски выбрал менее знаменитую и гораздо реже ставящуюся и экранизируемую историю про Зазеркалье потому, что эта сказка показалась ему более театральной, в ней есть жесткая структура и правила, задающие тон постановке. В сценической композиции можно встретить Белого Кролика, Черепаху Квази и Грифона из "Страны чудес", однако эти персонажи постановки входят в мир Зазеркалья и подчиняются его законам.

В спектакле заняты: Вера Строкова / Роза Шмуклер, Елена Ворончихина, Мария Андреева, Полина Айрапетова, Екатерина Смирнова, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко, Василий Фирсов, Николай Орловский и другие.