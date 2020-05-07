На Медногорском МСК начали монтаж оборудования 2-й очереди новой кислородной станции

ТАСС, 7 мая. На Медногорском медно-серном комбинате (ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) приступили к монтажу основного технологического оборудования 2-й очереди новой кислородной станции. Как сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, ко второму этапу строительства приступили после того, как на предприятие поступило основное технологическое оборудование, произведенное в Японии. На данный момент проводятся работы по установке дожимных кислородных компрессоров и электродвигателей к ним. Параллельно идет изготовление технологического трубопровода воздуходувок и элементов технологического трубопровода вакуумных насосов.

"Груз был отправлен из порта Кобе (Япония) 10 февраля 2020 года. Через четыре дня импортное оборудование прибыло в порт Владивосток. Далее ж/д транспортом до Оренбурга, где мы его ожидали. Поставка оборудования на комбинат осуществлялась в 40-футовых контейнерах. Было задействовано два тягача с полуприцепами и один трал для перевозки контейнеров весом порядка 30 т. Всего 23 контейнера, из которых 15 с оборудованием. Это вакуумные насосы, дожимные кислородные компрессоры, воздуходувки, фильтры, клапаны и различные комплектующие, а также запасные части. Восемь контейнеров с адсорбентом, упакованным в герметичные бочки и мешки", - приводят в пресс-службе слова руководителя проекта компании "Пневмомаш" Константина Павленко.

Монтаж локального оборудования российского производства начался еще летом 2019 года, для этого было привлечено 29 отечественных предприятий. Это производители емкостного оборудования, адсорберов, глушителей, балансовых емкостей, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов, системы автоматизации и кабельной продукции, трубопроводов и запорной арматуры.

На предприятии отметили, что пирометаллургическая переработка сульфидного медьсодержащего сырья осуществляется в окислительных условиях, для этого необходим кислород. Поэтому строительство кислородной станции позволит увеличить производственные мощности ММСК по технологическому кислороду на пути дальнейшего развития химико-металлургического комплекса, повышения эффективности производства и конкурентоспособности предприятия.

Проектная мощность 2-ой очереди кислородной станции - 5366 нм3/час (нормальные метры кубические в час, единица измерения скорости потока газа – прим. ТАСС). Стоимость работ и оборудования - 872 млн рублей. Завершение работ и сдача 2-й очереди кислородной станции запланированы на IV квартал 2020 года.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).