Более 1 тыс. верующих обратились за духовной поддержкой на горячую линию "Мы вместе"

Москва, 7 мая. Чем больше обостряется ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19, тем больше на горячую линию "Мы вместе" поступает звонков с просьбой о религиозной помощи. Людям сложно справляться с эмоциональным давлением потока негативной информации, трудно жить в изоляции, учитывая, что они попали в группу риска и совершенно лишены возможности покидать место жительства. Часто обращаются с вопросами религиозного характера, поскольку не могут посещать церковь, и стало непонятно, как следовать духовным традициям.

В связи с этим Фонд Инносоциум — социальная платформа Фонда Росконгресс — совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской Православной Церкви, Главного раввината России и Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) включились в работу горячей линии для помощи пожилым людям старше 60 и малоподвижным гражданам.

Священнослужители работают на горячей линии с 17 апреля, и уже более 1 тыс. верующих обратились к представителям Русской Православной Церкви, муфтията и иудейской общины за помощью. На запросы граждан отвечают ежедневно в круглосуточном режиме. Единственное исключение — нерабочая суббота для иудеев. Люди обращаются за поддержкой, когда у них есть проблемы с материальным положением или здоровьем. Вторым по важности и частоте стал вопрос о взаимоотношениях с родственниками: многие не привыкли так много времени бок о бок находиться в замкнутом пространстве – обостряются старые конфликты, возникают новые, растут раздражение и обида.

Когда дело касается земных проблем, бытовых нужд, священнослужители дают контакты благотворительных фондов и местных храмов, куда можно обратиться за материальной поддержкой. Если же дело касается душевных мук, а в основном всех просящих интересует: "За что все эти испытания выпали на их долю", то верующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятии.

Так же как важны советы, которые получают люди, важен сам факт того, что есть возможность выговориться и облегчить свою душу.

Для получения духовной помощи или поддержки, необходимо позвонить по телефону горячей линии "Мы вместе" 8 800 200 34 11.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Возрастная категория 6+.