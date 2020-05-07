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На Южном Урале завершен очередной ремонт магистрального газопровода

Газовики заменили более 70 м трубы диаметром 1420 мм МГ "Комсомольское-Челябинск", через который природный газ приходит на Урал с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа
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© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ТАСС, 7 мая. Уральские газовики продолжают успешно выполнять комплекс обязательных мер по обслуживанию и ремонту объектов Единой системы газоснабжения. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), во второй половине апреля сотрудники Челябинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ №1 ГТЕ устранили ряд дефектов на участке важного магистрального газопровода (МГ) "Комсомольское – Челябинск", через который природный газ приходит на Урал с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как пояснили в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов ГТЕ, трубу, которой практически 60 лет, проверяют на наличие опасных дефектов разными методами. Основной – это внутритрубная дефектоскопия, что позволяет с высокой степенью точности оценить состояние трубы. Второй – метод шурфового контроля.

Менее чем за две недели ремонтники заменили более 70 м трубы диаметром 1420 мм, зашлифовали и закрыли новой изоляцией несколько коррозионных каверн и отремонтировали один кольцевой стык без вырезки катушки. "Газопровод на данном участке проходит по заболоченной местности, к тому же в лесу только стаял снег, и из траншей приходилось постоянно откачивать грунтовые воды. Однако благодаря высокому профессионализму газовиков на скорости работы это практически не сказалось. 29 апреля челябинцы провели работы по подключению участка, а 30-го газопровод был запущен", – сказано в сообщении ГТЕ.

МГ "Комсомольское – Челябинск" вместе с МГ "Уренгой – Челябинск" образуют двухниточный газотранспортный коридор, по которому природный газ с месторождений ЯНАО поступает в Зауралье, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, а также в Башкирию. За первые три месяца этого года филиалами ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" были отремонтированы несколько участков этой же магистрали, но на территории Курганской области.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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