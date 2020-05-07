Проект "Песни Победы" впервые пройдет онлайн

Москва, 7 мая. В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы "Хор Турецкого" впервые в онлайн-формате исполнит песни о мире, подвиге и любви. Начало 7 мая в 18:00.

Трансляция пройдет на YouTube-канале по ссылке.

В репертуарной программе песни от пронзительного "Бухенвальдского набата" до легендарной "Катюши", "Смуглянки" и, конечно же, "Дня Победы". Специальный гость – женская арт-группа SOPRANO.

"Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий, ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл – это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем", – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Сразу же после трансляции концерта состоится премьерный показ документального фильма Хора Турецкого и SOPRANO – "Песни Победы". В его основе – уникальный одноименный исторический марафон коллективов, который состоялся в 12 странах мира в мае 2019 года. Тогда "Песни Победы" прозвучали от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина. Фильм пронизан историями ветеранов, живущих за рубежом, музыкальными фрагментами из песен военных лет, которые звучали на фронте и в тылу, памятными местами и эмоциями всех людей современного мира.

Возрастная категория 6+.

"Песни Победы" – живая память поколений, уникальный музыкальный марафон известных российских коллективов "Хора Турецкого" и арт-группы SOPRANO, который за 2018-2019 годы при поддержке правительства Москвы состоялся за рубежом на центральных площадях столиц в 14 странах мира, собрав более 1 млн участников и около 15 млн онлайн-зрителей, а теперь объединяет весь мир онлайн.

Впервые проект состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы, собрав рекордные 105 тыс. человек. В 2017 году обрел международный характер и был реализован на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, в километре от Рейхстага, собрав около 20 тыс. зрителей и 8 млн онлайн-просмотров. За 2018-2019 годы Песни Победы прозвучали от Рима и Берлина до Вашингтона и Пекина. В 2020 году в честь 75-летия Победы проект взял старт в России – 10 городов приняли эстафету. В период всеобщего карантина проект перешел в онлайн-формат и продолжает радовать и вдохновлять всех людей мира.

Акция "Песни Победы" направлена на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также не допускает пересмотров итогов Второй мировой войны.