Один из известных долгостроев начали сносить в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Один из известнейших долгостроев Екатеринбурга, который строился с 1993 по 2006 год в центре города рядом со зданием правительства региона, начали сносить 8 мая. Заброшенное здание находится в аварийном состоянии и восстановить его невозможно, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "УГМК-застройщик", который является собственником объекта под снос.

"Строительство указанных объектов (два корпуса здания - прим. ТАСС) проводилось в период с 1993 по 2006. <…> Вынесены предписания о демонтаже ввиду их аварийного состояния и опасности для жизни и здоровья граждан. <…> Начало демонтажных работ - 8 мая 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным УГМК-застройщика, строительство объекта прекратилось в 2006 году, необходимая консервация здания не проводилась, все это время оно стояло заброшенным. Совсем рядом с долгостроем стоит другое здание, где располагается мастерская генплана Екатеринбурга. Чтобы оно не пострадало при сносе долгостроя, его закрыли защитными панелями. Для уменьшения распространения пыли над зданием во время сноса будут распылять воду.

В пресс-службе уточнили, что после демонтажа на месте планируется построить многофункциональный комплекс с жилыми и офисными помещениями, общая площадь объекта свыше 30 тыс. кв. м, с подземной парковкой взамен нынешней стихийной автостоянки, разбить сквер на 1,5 га. Завершить работы планируется к августу 2023 года, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга.