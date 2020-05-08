Сургутская пилотажная группа "Барсы" пролетит над городами Югры

ТАСС, 8 мая. Сургутская пилотажная группа "Барсы" в рамках проекта "Бессмертный полк в небе" пролетит над крупнейшими городами Югры - Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.

"С 8 по 10 мая они отдадут дань памяти павшим в бою героям. Пилоты поднимутся над городами Югры, водрузив на свои летательные аппараты портреты героев Великой Отечественной войны", - рассказали в департаменте общественных и внешних связей региона. Ранее, с 1 по 5 мая, пилотажная группа провела акцию - жители региона имели возможность прислать портрет своего родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне, на страницу "Барсов" ВКонтакте. Присланные югорчанами фотографии и украсили борта самолетов.

Группа из шести истребителей с символикой "Бессмертного полка" пролетит в небе городов Югры в пилотажных строях "звезда" и "пеленг". 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00 они будут в небе столицы округа - в Ханты-Мансийске, 9 мая в 15:00 - в Сургуте, 10 мая в полдень - в Нижневартовске и в 15:00 - в Мегионе.

Проект "Бессмертный полк в небе" стал победителем первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губернатора Югры, сообщили в департаменте.