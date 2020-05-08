МТС запустила продажу SIM-карт с саморегистрацией в сети магазинов "Детский мир"

Москва, 8 мая. Компания МТС начала продавать SIM-карты в сети магазинов "Детский мир". Активировать SIM-карту возможно самостоятельно в любое время из дома при помощи специального мобильного приложения, говорится в сообщении компании.

SIM-карты можно приобрести в прикассовой зоне магазина. Покупателям доступен тарифный план "Тарифище". Его можно поменять на любой другой после регистрации. Стоимость SIM-карты составит 300 рублей, вся сумма автоматически зачисляется на счет абонента.

Для активации SIM-карты пользователю необходимо установить приложение "МТС Абонент" на смартфон. В нем достаточно отсканировать с помощью камеры устройства страницы паспорта, сфотографироваться и поставить подпись на экране гаджета.

В сообщении компании говорится, что SIM-карты с саморегистрацией доступны во всех магазинах "Детского мира".