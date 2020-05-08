К 75-летию Победы Фондом Елены Образцовой подготовлен большой концерт "Песни мира и войны"

Москва, 8 мая. Девятого мая в 12:00 на портале Культура.рф, в праздничный день 75-летия Великой Победы Благотворительный фонд Елены Образцовой, Арт-агентство "Премьер" совместно с Российским союзом ветеранов и Музеем Победы на Поклонной горе представляют совместный концерт, составленный по заявкам ветеранов, в рамках международного марафона "Великие песни Великой Победы". Также этот концерт станет частью Международного фестиваля "Свидание с Россией". В программе песни предвоенных, военных и послевоенных лет – золотой песенный фонд эпохи народного подвига.

"В эти дни мы как на передовой всем миром, в первую очередь, наши медики, в борьбе с невидимым врагом – вирусом COVID-19. А в 1945-м наши отцы и деды освободили нас от чумы ХХ века – фашизма! "Никто не забыт и ничто не забыто!" Подвиг наших ветеранов навсегда в исторической памяти российского народа! В онлайн-трансляции праздничного концерта песни прозвучат в исполнении молодых артистов – солистов ведущих оперных театров мира. А это значит, что любовь к этим песням жива, как жива память о подвиге народа. Они живут внутри нас, связывают времена и поколения невидимой, но прочной нитью общей памяти!" - проанонсировала концерт член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

К 75-летию Победы Фондом Елены Образцовой был подготовлен большой концерт "Песни мира и войны", который должен был состояться 7 мая в Концертном зале "Зарядье" в Москве и оказался перенесен на 15 сентября 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране. Но нельзя отложить праздник Победы. Поэтому Фонд объединил усилия с Российским союзом ветеранов, чтобы провести концерт в онлайн-формате.

Сквозной линией через весь концерт пройдут фотографии участников Великой Отечественной войны всенародного исторического депозитария Музея Победы на Поклонной горе "Лица Победы". Также будут продемонстрированы детские рисунки участников конкурса "Мир без войны", также организованного Музеем Победы. Одним из номеров концерта станет песня "Солнечный круг" в исполнении детей.

Оперные певцы исполнят военные песни, находясь на самоизоляции дома. В числе участников концерта лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой – Хачатур Бадалян, Елена Гусева, Владимир Дмитрук, Николай Землянских, Эльмира Караханова, Валерий Макаров, Игорь Морозов, Любовь Петрова, Михаил Петренко, Екатерина Семенчук, Сергей Семишкур, Евгения Сотникова, Алексей Татаринцев. Также выступят известные оперные исполнители, участники творческих проектов Фонда Елены Образцовой и Арт-агентства "Премьер" - Мария Баракова, Кирилл Белов, Константин Бржинский, Ксения Вязникова, Артем Гарнов, Николай Диденко, Алексей Исаев, Дмитрий Корчак, Агунда Кулаева, Анна Кузьмищева, Василий Ладюк, Данактион Махов, Елизавета Нарсия, Давид Посулихин, Рауф Тимергазин, Алексей Тихомиров, Дмитрий Чеблыков. Специальный гость – Влад Маленко, художественный руководитель Московского государственного музея С.А. Есенина, руководитель Московского театра поэтов. Ведущий концерта – Евгений Златин.

Онлайн-трансляция концерта состоится на портале Культура.рф 9 мая в 12:00, ресурсах Российского Союза Ветеранов, фестиваля "Свидание с Россией" 9 мая в 13:00.

#ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs

Концерт "Великие песни Великой Победы" реализуется в рамках Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.