В Верхней Пышме в честь Дня Победы прошел авиапарад и проехала тематическая автоколонна

ТАСС, 9 мая. Жители города Верхней Пышме Свердловской области, где находится штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании, смогли увидеть из своих домов торжественный пролет 22 единиц авиатехники. И проезд исторической автоколонны.

Как рассказали в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, в 11:30 в небе над "медной столицей" Урала появился крупнейший в мире серийный транспортный вертолет МИ-26. За ним с 40-секундными интервалами через прошло звено из четырех ударных вертолетов МИ-24, "четверка" вертолетов МИ-8, самолет Л-410, военно-транспортные самолеты АН-26 и АН-12, самолет-разведчик СУ-24МР, звено истребителей-бомбардировщиков СУ-34. Замкнуло авиагруппу звено истребителей-перехватчиков МиГ-31.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на перенос праздничных мероприятий, в том числе традиционного шествия военной техники, проходящее ежегодно в Верхней Пышме в День Победы, воздушный парад стал захватывающим зрелищем.

Тематическая автоколонна

Около полудня по улицам города проехала историческая автоколонна, подготовленная Центральным военным округом. Всего в автоколонне было 11 единиц техники, каждая из которых посвящена определенному событию Великой Отечественной войны.

Открывала праздничный автопоезд платформа "Довоенная". На баннере – довоенные фотографии, в передней части – скульптура В. Мухиной "Рабочий и колхозница". За ней следовала платформа "Оборона Брестской крепости". На фоне баннера с картиной П. Кривоногова "Защитники Брестской крепости" разместился пулеметный расчет, два бойца с винтовкой Мосина и гранатой. Третья платформа демонстрировала реконструкцию Московской битвы со скульптурным портретом знаменитой фотографии "Комбат". На платформе "Оборона Ленинграда", названная "Сильнее смерти", была установлена зенитная пушка 52-К.

Платформа "Оборона Севастополя" имитировала атаку матросов с одноименной картины.

Общим фоном баннера на платформе "Сталинградское сражение" стали развалины Сталинградского почтамта и разрушенный фонтан, а на переднем плане – слова писателя Василия Гроссмана: "Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед…".

Курскую битву символизировали баннер с панорамой Прохоровского мемориала, пушка ЗИС-3 и расчет, готовый к бою.

Центром композиции на платформе "Освобождение Европы" стали группа солдат с советским флагом, автоматами ППШ и хоровод девушек в национальных костюмах освобожденных европейских государств.

Также были платформы "Тыл", "Партизаны" и "Победа над фашистской Германией". Автопоезд проехал по улицам Кривоусова и Юбилейная и Успенскому проспекту.

Праздничная атмосфера

Для создания праздничной атмосферы 9 мая с самого утра в Верхней Пышме звучат легендарные песни военных лет. По улицам города также курсирует автомобиль "Студебекер" из коллекции Музея военной техники УГМК. Машина, оборудованная звукоусиливающей аппаратурой, в течение дня объехала практически всю территорию города, жители смогли прослушать и спеть вместе с семьей военные песни.

Специально для ветерана

Одной из остановок "студебекера" стал двор, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Пономарев, отметивший в этом году 99-летие. Воевал он с 1942 по 1945 год на Центральном и 4-м Украинском фронтах. Был командиром минометного расчета. После окончания войны работал шофером в автотранспортном цехе АО "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме. "Человек фронтовой закалки, он до сих пор ежедневно занимается физкультурой. Ветеран нашел в себе силы спуститься во двор, чтобы послушать военные песни, которые в этот день звучали специально для него", - рассказали в УГМК.