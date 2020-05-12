Центры компетенций НТИ по итогам 2019 года опередили план по доходам

Российская венчурная компания, курирующая развитие Центров компетенций Национальной технологической инициативы в статусе оператора, подводит итоги первых полутора лет работы структур, которые созданы для ускорения выхода России на технологические рынки будущего. О главных результатах ТАСС рассказал директор центра управления технологическим развитием НТИ АО "Российская венчурная компания" Арсен Гареев.

— Арсен, прежде всего хотелось бы понять, что является конкурентным преимуществом Центров компетенций НТИ перед другими форматами поддержки научно-исследовательской деятельности, реализуемыми в России?

— Особенность Центров компетенций НТИ в том, что они работают по модели консорциумов. Это означает, что есть "базовая" организация, на базе которой созданы центр и пул организаций и компаний, который объединяется вокруг нее для решения общих задач. Программа развития каждого центра предполагает реализацию научно-исследовательских проектов, но также включает в себя мероприятия по развитию инфраструктуры, образовательной деятельности, коммерциализации, созданию партнерских отношений. Еще одна отличительная черта - это долгосрочные, но при этом гибкие программы развития центров. Каждая из них рассчитана на 4-5 лет, ежегодно эти программы проходят процедуру актуализации.

— Какова роль Российской венчурной компании в развитии центров?

— РВК выступала организатором конкурсного отбора центров, в данный момент мы выполняем функции сопровождения и мониторинга их работы. Помимо этого, РВК старается принимать участие в формировании нормативной базы развития "сквозных" технологий в России. Эксперты Российской венчурной компании обеспечивают мониторинг и анализ деятельности центров, готовят сводные заключения и аналитические доклады для межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке и реализации НТИ при президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Важным направлением является разработка методических рекомендаций по стратегическому планированию работы центров и коммерциализации разработок.

— Что произойдет с центрами после того, как истечет пятилетний срок реализации программ развития?

— Программа предусматривает системные показатели результативности работы центров – объемы выручки и софинансирования. Они направлены на то, чтобы центры выходили на финансово устойчивую модель. Государственная поддержка предоставляется только для запуска работы центра с расчетом на то, что дальше он будет действовать в качестве самостоятельной устойчивой структурной единицы, которая осуществляет свой вклад в развитие сквозных технологий. Поэтому мы как проектный офис НТИ будем осуществлять мониторинг их деятельности в течение как минимум трех лет после завершения этапа государственной поддержки.

— Центры Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2019 году заработали 3,9 млрд рублей? Это много или мало?

— Это больше, чем планировалось. Полученный результат составляет 106% от планового совокупного дохода центров в 2019 году. Несмотря на то, что программа создания центров планировалась к запуску в начале 2018 года, но фактически заработала в конце года, центры свои обязательства выполнили. Сейчас центры движутся в хорошем темпе и имеют шансы его сохранить.

— Как центры справляются с задачей привлечения софинансирования? Все-таки на каждый государственный рубль центр должен привлечь рубль частных инвестиций.

— Действительно, целевой объем привлеченного софинансирования к концу срока реализации программ центров – это один к одному. Сегодня он на уровне 1:0,74, то есть покрытие уже составляет три четверти. Хотя имеет место отклонение от достижения плановых объемов софинансирования, но изначально в базовую модель была заложена более высокая доля государственных расходов на начальном этапе, когда требуются затраты на оборудование и ввод его в эксплуатацию. Дальше доля грантовой поддержки будет сокращаться, а доля софинансирования программы центра должна увеличиваться. Совокупно центры уже привлекли более 3 млрд рублей. Вместе с этим за 2019 год запущено 28 объектов инфраструктуры – это центры коллективного пользования, испытательные стенды, комплексы испытательного оборудования и так далее.

— О каких еще результатах работы центров по итогам полутора лет работы можно говорить сегодня?

— Если говорить о формальных показателях, то их три. Прежде всего, количество подготовленных центрами специалистов по образовательным программам в области сквозных технологий за прошедшие 1,5 года превысило 14 тыс. человек. Второй показатель оценки - число заключенных лицензионных соглашений, которых уже 400. И, наконец, доход, обеспеченный деятельностью центров, сегодня составляет почти 6,5 млрд рублей. Мы также наблюдаем рост на 40% числа участников консорциумов в минувшем году, сейчас их количество достигло 470 организаций. При этом число заказчиков услуг и продуктов центров превысило 190 организаций.

— Сейчас в портфель центров входят 200 проектов, из них в прошлом году центрами были реализованы 43 проекта. Какие конкретно разработки стоят за этими цифрами?

— В качестве примера можно привести разработанные Центром компетенций НТИ на базе МФТИ устройства для реабилитации людей с ограниченными возможностями. В этом проекте применяются алгоритмы искусственного интеллекта для слежения за взглядом пациента с двигательными нарушениями, что позволяет ему совершать более точные движения рукой. Это решение уже передано индустриальному партнеру, который будет производить готовые комплексы для реабилитации. Среди завершенных проектов также можно выделить виртуальный испытательный полигон для вертолетов и самолетов в СПбГУ, шифратор с квантовым распределением ключей, созданный в МГУ имени М.В. Ломоносова. Проекты из числа реализованных имеют разные горизонты планирования и степень технологической готовности. Это могут быть как готовые устройства и системы, так и технологии, применяемые для завершения проектов более поздних стадий.

— Двенадцать из четырнадцати центров были созданы на базе российских вузов. В чем особенность образовательных программ, реализуемых центрами при условии, что университеты и так занимаются подготовкой кадров в этой сфере?

— Центры в данном случае занимаются разработкой новых программ подготовки кадров, в которых нуждается отрасль. Заметьте, около 70% подготовленных в прошлом году специалистов прошли обучение в рамках программ дополнительного образования – по большей части это люди, которые уже работают в технологической сфере и нуждаются в актуальных знаниях. Многие центры привлекают студентов своих образовательных программ к решению актуальных технологических задач, лучших потом привлекают в качестве сотрудников, поэтому такой подход обеспечивает подготовку кадров уже для самих центров.

— Когда в России заработают два новых Центра компетенций НТИ "Фотоника" и "Технологии моделирования и разработки новых материалов с заданными свойствами"? Почему именно эти направления дополнили перечень "сквозных" технологий НТИ?

— Я бы выделил три признака, характерных для "сквозных" технологий НТИ. В первую очередь, эти направления имеют "сквозной" характер, означающий, что они могут применяться для широкого круга областей. Они также обладают потенциалом продвижения на глобальных рынках и с большой долей вероятности будут востребованы среди российских компаний для создания продуктов для глобальных рынков. Сейчас РВК занимается планированием запуска конкурсного отбора центров, прорабатываются вопросы финансирования. Конкурсный отбор может быть проведен уже в четвертом квартале 2020 года в случае, если Минобрнауки РФ будет принято соответствующее решение.

— Как влияет режим самоизоляции на работу центров и каким образом они выходят из ситуации?

— В условиях пандемии каждый центр сталкивается с разными трудностями. К примеру, разработчики IT-решений в большинстве своем могут работать удаленно, а вот их коллеги из сфер биотехнологий или новой энергетики нуждаются в оборудовании, доступ к которому в связи с режимом самоизоляции сейчас ограничен. С другой стороны, "домашний" режим работы позволяет сотрудникам больше работать над научными статьями, разработкой и запуском новых образовательных программ, оформлением заявок на гранты. В связи с изменением потребностей рынков Центры компетенций НТИ уже начали реализовывать новые проекты, среди которых разработка препаратов против COVID-19, а также решения, помогающие с помощью машинного интеллекта предотвращать скопление людей в условиях пандемии. Новые пути применения технологий для себя видят и представители сферы VR/AR.

— Насколько сильно могут сдвинуться сроки реализации программ центров из-за пандемии?

— Мы допускаем разные сценарии и проводим оценку рисков. В случае, если смещение сроков будет критичным, РВК будет выходить с предложением мер по адаптации Центров компетенций НТИ к сложившимся кризисным условиям. В частности, эти меры могут касаться продления сроков реализации программ Центров компетенций НТИ. При этом мы не можем пойти на сокращение общего объема обязательств. Нам важно, чтобы центры реализовали те задачи, которые были поддержаны Минобрнауки, когда стартовал конкурсный отбор.

О Центрах компетенций



Центры компетенций Национальной технологической инициативы - подразделения, которые в соответствии с нацпроектом "Наука" создаются на базе образовательных или научных организаций и ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития сквозных технологий НТИ. Среди таких технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии и др. В России создано 14 таких центров. До 2021 года предусмотрено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.

Беседовала Екатерина Замахина