Четвертая сессия INNOPROM ONLINE состоится 13 мая

Москва, 12 мая. Группа компаний "Формика", официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. Четвертая дискуссия с участием спикеров SAP CIS, ПАО "Русполимет", "Метинвест Холдинг", "Технониколь" по теме: "Кризис как часть плана: как обеспечить эффективность бизнеса в текущих условиях" пройдет 13 мая. Эксперты обсудят, как эффективно работать с цепочкой поставок и за четыре недели радикально поднять качество планирования, поговорят о лучших практиках реагирования на "черных лебедей" и многом другом.

Модерировать сессию будут Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ, и Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia.

Партнером мероприятия выступает мировой лидер по производству программного обеспечения - компания SAP.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

"Мы давно хотели запустить активность в интернете, которая помогала бы нам поддерживать связь с аудиторией в течение всего года, общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес", - говорит первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин.

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