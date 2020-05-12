{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четвертая сессия INNOPROM ONLINE состоится 13 мая

Эксперты обсудят, как обеспечить эффективность бизнеса в условиях кризиса

Москва, 12 мая. Группа компаний "Формика", официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. Четвертая дискуссия с участием спикеров SAP CIS, ПАО "Русполимет", "Метинвест Холдинг", "Технониколь" по теме: "Кризис как часть плана: как обеспечить эффективность бизнеса в текущих условиях" пройдет 13 мая. Эксперты обсудят, как эффективно работать с цепочкой поставок и за четыре недели радикально поднять качество планирования, поговорят о лучших практиках реагирования на "черных лебедей" и многом другом.

Модерировать сессию будут Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ, и Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia.

Партнером мероприятия выступает мировой лидер по производству программного обеспечения - компания SAP.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?  

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

"Мы давно хотели запустить активность в интернете, которая помогала бы нам поддерживать связь с аудиторией в течение всего года, общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес", - говорит первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин.

Возрастная категория 12+. 

Реклама на ТАСС
Центры компетенций НТИ по итогам 2019 года опередили план по доходам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС