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Тюменские медики, борющиеся с COVID-19, получили стимулирующие выплаты за апрель

Выплаты из федерального и областного бюджетов получили 2 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 млн рублей

ТАСС, 13 апреля. В Тюменской области медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с выявленной новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения COVID-19, уже осуществлены стимулирующие выплаты в повышенном размере за счет средств федерального и областного бюджетов. Как сообщили в пресс-службе губернатора, за апрель 2020 года их получили 2 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 млн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам проконтролировать выплаты данной категории медперсонала. "Указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Все средства в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты", – сказал во время своего обращения глава государства 11 мая.

Контроль возложен на правительство РФ и Минздрав.

По последней информации оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Тюменской области на вечер 12 мая, с начала пандемии зафиксировано 902 случая заболевания, за весь период выздоровели 315 человек, 581 человек получают лечение, 4 231 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период скончались 6 человек, все пожилого возраста, имели сопутствующие хронические заболевания, отмечают в оперштабе.

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Россия
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