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Фонд Росконгресс запускает креативную интернет-платформу

Цифровое пространство РК-Арт создаст новые возможности для представителей креативных индустрий и людей творческих профессий

Москва, 13 мая. Фонд Росконгресс запускает новый проект – интернет-платформу для представителей креативных индустрий и людей творческих профессий. РК-Арт – это цифровое пространство, которое объединит художников, артистов, музыкантов, вокалистов, сценаристов, издателей и блогеров из различных уголков страны.

Теперь любой представитель творческой профессии может заявить о себе и найти единомышленников. Разместить видео выступления, поделиться отрывками литературных произведений, представить примеры работ – все это возможно с РК-Арт.

"Проект призван создать новые возможности для специалистов самых разных творческих профессий. С помощью нашего цифрового креативного пространства каждый сможет продемонстрировать свои таланты, рассказать о своей работе и достижениях, найти партнеров", – рассказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Коммуникационная интернет-площадка rc-art.roscongress.org позволит найти специалиста креативной индустрии в любом регионе России быстро и без особых усилий. Достаточно выбрать необходимую локацию на интерактивной карте и просмотреть визитные карточки.

По вопросам сотрудничества и предложений: rc-art@roscongress.org.

Возрастная категория 6+.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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