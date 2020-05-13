Тысячи людей приняли участие в социальной акции в честь 75-летия Победы

Москва, 13 мая. По всей стране прошел проект "Связь поколений - история в письмах" - акция, развернутая специально к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Тысячи людей приняли участие в этой благородной инициативе. На специальной платформе historyinletters.ru они оставляли свои послания в "прошлое" героям военного времени, отвечая на подлинные фронтовые письма, бережно собранные организаторами акции и опубликованные на сайте проекта. Делились письмами из собственных домашних архивов, рассказывали истории о своих героических предках и их подвигах.

Завершился прием работ на участие в конкурсе "Урок памяти", проводимом в рамках проекта, на лучшее послание в 2045 год. Люди из разных уголков России присылали свои творения. Уже 17 мая на сайте и в социальных сетях проекта будут подведены итоги, выбраны лучшие из работ и названы имена 25 победителей, которые получат призы: сертификат на 10 000 баллов от интернет-магазина Ozon и четыре тома книги "Письма с фронта" от издательства ООО "Книга".

"Связь поколений - история в письмах" - важный проект, помогающий сохранить и приумножить память обо всех участниках той войны. Акцию поддержали многие артисты и музыканты российского шоу-бизнеса: Глюк'OZA, Дмитрий Маликов, Burito, Родион Газманов, Елена Максимова, Илья Глинников, Мария Кожевникова, Оскар Кучера, Юлия Барановская и многие другие.

Инновационная платформа historyinletters.ru продолжает свою работу и сегодня. Пользователи все еще могут отправить свои слова благодарности. Скачать мобильное приложение и пройти увлекательный квест "Известная история неизвестного солдата", в котором передана история жизни и сражений тысячи неизвестных солдат через одного человека, Капичникова Федора Григорьевича, простого парня, ушедшего на фронт.

Возрастная категория 18+.