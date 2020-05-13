Недели российского бизнеса - 2020 пройдут в формате видеоконференций

Москва, 13 мая. В 2020 году Российский союз промышленников и предпринимателей проведет ежегодную Неделю российского бизнеса в новом формате и под новым названием - Недели российского бизнеса.

В связи с режимом самоизоляции, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, форумы НРБ в мае, июне, июле и сентябре пройдут в режиме видеоконференций и вебинаров. Они традиционно будут посвящены ключевым экономическим и социальным проблемам.

В этом году в повестку НРБ, где ежегодно обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, включены и вопросы поддержки экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией.

Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро Правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность НРБ как площадки формирования направлений взаимодействия бизнеса и власти.

Программы форумов и регистрация на мероприятия НРБ-2020

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