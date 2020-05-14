Фонд Инносоциум привлек на борьбу с коронавирусом в России около 70 млн рублей

Москва, 14 мая. Фонд Инносоциум - социальная платформа Фонда Росконгресс - привлек на борьбу с COVID-19 в России около 70 млн рублей: это общий объем средств, направленных крупным бизнесом с начала акции #МыВместе. Акцию уже поддержали компании Mars, Coca-Cola, "Филип Моррис Интернэшнл" в России, "Газпром нефть", Почта России, Henkel, Amway, МТС и Группа "Черкизово".

"Я рад, что инициатива Фонда Инносоциум, направленная на поддержку медицинских работников, волонтеров, пожилых и маломобильных групп граждан в условиях распространения COVID-19, получила столь большой отклик со стороны компаний. Это стало возможным благодаря тому, что за последние годы в стране удалось сформировать особую социальную экосистему для решения насущных общественных задач. В ее работу активно вовлечены государство, бизнес, различные НКО. Опыт успешного взаимодействия оказался особенно востребован сегодня, потому что именно совместными усилиями мы сумеем быстро и эффективно преодолеть негативные последствия коронавирусной пандемии", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Сегодня адресную помощь получают медицинские и социальные организации, волонтерские штабы и нуждающиеся группы населения в различных регионах России. Особое внимание уделяется обеспечению средствами индивидуальной защиты. Так, соответствующие средства переданы в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, перепрофилированный под лечение коронавирусных больных.

"Мы благодарим всех партнеров за быструю и своевременную поддержку. Любое участие, любой вклад крайне важны. Сегодня в помощи нуждаются люди по всей стране, многие из которых находятся в зоне риска в связи с COVID-19. Я верю, что пример наших партнеров вдохновит и других. Сплотившись вокруг общего дела, мы сможем внести ощутимый вклад в стабилизацию ситуации", – считает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Комбинезоны с высоким уровнем защиты направлены в дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов, а также в психоневрологические интернаты и учреждения для детей-сирот Воронежской области. Также в районные управления социальной защиты населения области поступила крупная партия санитайзеров.

Глубокую благодарность Фонду Инносоциум выразил директор БУ ВО "Воронежский областной геронтологический центр" Андрей Окуневский. По его словам, в сложившейся сложной эпидемической ситуации средства для индивидуальной защиты и дезинфекции крайне необходимы в работе учреждения. Благодаря финансированию со стороны государства, а также спонсорской помощи центр оснащен ими в достаточном количестве.

Финансовая помощь для приобретения необходимых средств индивидуальной защиты также оказана Детскому хоспису в Санкт-Петербурге, пациенты которого находятся в изоляции в связи с пандемией. Соответствующую продукцию скоро получат и семь домов престарелых в Москве и Московской области.

Более 4200 защитных экранов закуплены для волонтеров региональных штабов, работающих в рамках акции #МыВместе.

Фонд Инносоциум также прилагает все усилия, чтобы облегчить тяжелый труд врачей и волонтеров. Персонал девяти больниц Москвы и Московской области получит косметические средства (кремы, лосьоны и т.п.) для увлажнения кожи, которые так необходимы после многочасовых рабочих смен, проведенных в защитных костюмах.

Волонтеры акции #МыВместе получили более 1600 топливных карт для заправки своих автомобилей. В апреле Фонд Инносоциум расширил работу горячей линии, организовав духовную линию, на которую поступило уже более 1000 звонков. Для организации работы представителей духовенства на средства партнеров Фонда Инносоциум приобретены телефоны и сим-карты.

В 12 регионах России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Барнаула, волонтерские штабы обеспечены прохладительными напитками и сувенирной продукцией с футбольной тематикой: мячами, ветровками, полотенцами. Аналогичные сувениры порадуют и ребят в детских домах Воронежской области.

Матери-одиночки, многодетные матери, матери с детьми с ОВЗ и приемные матери Челябинской и Воронежской областей получат тысячу продуктовых наборов.

Фонд Инносоциум также принял участие в возвращении из Венесуэлы в Москву 79 россиян, которые не могли вернуться домой из-за прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения в связи с пандемией COVID-19. Они прилетели 10 мая на рейсе, организованном компанией ГЕРОФАРМ.

Многие компании оказывают помощь на постоянной основе. Так, компания Mars, которая на протяжении нескольких лет является стратегическим партнером Фонда Инносоциум и ранее уже направила 32 т товаров первой необходимости нуждающимся в Московской, Воронежской и Калужской областях, расширяет географию своей помощи. Помимо этого, компания передала 16 тыс. батончиков BE-KIND™ медицинскому персоналу Москвы, а входящая в Mars компания Royal Canin совместно с сетью зоомагазинов "Бетховен" и волонтерским движением #ПогуляйСобаку запустила социальный проект по выгулу собак.

"Мы считаем, что только совместными усилиями можем помочь тем, кто сейчас действительно в этом нуждается: врачам, настоящим героям борьбы с коронавирусом, волонтерам, а также просто тем людям, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке и заботе. Мы абсолютно точно не собираемся останавливаться на достигнутом и, безусловно, очень рады тому, что все больше людей и организаций присоединяются к акции #МыВместе", – прокомментировала Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Mars Wrigley в России.

"Акция #МыВместе – отличный пример партнерства и взаимопомощи. Помогать хотят все: и крупные корпорации, и малый бизнес. Это тысячи компаний-партнеров и сотни совместных с НКО проектов. Нам важно, чтобы каждая копейка шла на помощь людям", – подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7 (телефон: 8 800 200 34 11). К настоящему моменту в колл-центр поступило более 2,5 млн звонков.

Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

Акция #МыВместе организована Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, АВЦ, ВОД "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции", ПАО "Ростелеком".

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