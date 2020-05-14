Театральный выпуск "Классного журнала" стал победителем среди детских изданий

Москва, 14 мая. Театральный выпуск "Классного журнала" (6+), изданный специально для "Больших гастролей" в Год театра Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, стал победителем среди детских изданий. Звание лауреата в спецноминации "Мотивирующий контент для школьников" журнал получил по результатам конкурса на XVII Ежегодном Всероссийском конкурсе в области корпоративных медиа.

Спецвыпуск журнала тиражом 100 тыс. экземпляров был изготовлен в мае 2019 года по заказу Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. В Год театра вместе со 105 гастролирующими театральными коллективами "Классный журнал" проехал 68 регионов России. Каждый юный зритель, который пришел на спектакль "Больших гастролей", получил в подарок "Классный журнал". Вместе с ним дети и родители смогли глубже погрузиться в историю театра, понять тайны театральной профессии, узнать, как театр появился и как можно самостоятельно организовать спектакль дома.

Театральный выпуск "Классного журнала" открыл юным театралам ценность театра как культурного кода родной страны. Дети и родители благодаря журналу побывали за кулисами театра, получили новые полезные знания и испытали свои творческие способности. А это значит, что традиция семейного досуга в театрах будет развиваться по всей стране.

Об удаче проекта говорят не только награды, но и многочисленные письма в редакцию с благодарностью и вопросами о новых выпусках и подписке на журнал.

Спецвыпуск "Классного журнала" - не единственный проект, созданный по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности". Одновременно с "Классным журналом" был подготовлен и специальный выпуск журнала "ПониМашка" (0+), целью которого было рассказать о театре самым юным зрителям - детям 3-7 лет.

Всероссийский конкурс корпоративных СМИ "Лучшее корпоративное медиа года" проводится с 2005 года. Несмотря на сложные условия для защиты и оценки проектов в связи с пандемией коронавируса COVID-19, экспертный совет конкурса выбрал лучших из 75 заявок.

Руководство издательства благодарит Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности за успешную возможность уже не первый год работать на таком интересном проекте, как театральные спецвыпуски детских журналов "ПониМашка" и "Классный журнал".