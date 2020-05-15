Югорский бизнес активно пользуется государственной поддержкой

ТАСС, 15 мая. Бизнес в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно пользуется государственной поддержкой, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Югры. По итогам завершившегося ранее приема заявлений на предоставление компенсации лизинговых платежей, компенсации затрат по первоначальному взносу и компенсации банковской процентной ставки в фонде уточнили статистику обращений по господдержке.

Всего за три недели поступило 216 заявок на компенсацию лизинговых платежей и компенсации затрат по первоначальному взносу на сумму более 19 млн рублей и 32 заявки на компенсацию банковской процентной ставки на сумму 6,5 млн рублей. Общая сумма - 25 млн рублей, при этом объем финансирования составил 17 млн рублей.

На данный момент фонд рассмотрел все заявки и выдает поддержку.

"Данные формы поддержки пользуются популярностью среди предпринимательского сообщества. Такое количество заявок свидетельствует о том, что югорский бизнес продолжает развиваться в том числе с помощью поддержки государства. К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены приостановить прием заявок, в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении объема финансирования программ", - сообщил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Кроме этого, в период действия в Югре самоизоляции Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания" поддержал более 30 предпринимательских бизнес-проектов на общую сумму свыше 75 млн рублей.

"Эти средства помогут развить бизнес в разных отраслях: производстве, медицине, дополнительном образовании, общепите, транспортных и бытовых услугах, розничной торговле", - сказано в сообщении фонда. Югорское деловое сообщество не обошло вниманием одну из самых востребованных форм поддержки – поручительство Фонда поддержки предпринимательства по программе "Гарантия", уточнили там.

Истории успеха

На сегодняшний день всего оформлено поручительств на общую сумму 205 млн 186 тыс. рублей, размер привлеченных средств - 330 млн 962 тыс. рублей. "За этими цифрами скрываются реальные истории успеха: кто-то начал выпускать новый продукт, а кто-то приобрел современное оборудование, позволившее нарастить мощности", - рассказали в фонде.

Например, фермер из Советского района Федор Чурилович планирует строить коровник на 130 голов скота с современным оборудованием для ухода и дойки коров. Для этого он под поручительство Фонда взял кредит в банке на сумму 20 млн рублей.

Владелица обувных магазинов - предприниматель Лилия Заргарьянц из Нижневартовска - пользуется данной формой поддержки не впервые. Сейчас бизнес-леди взяла кредит в банке на 6 млн рублей под поручительство фонда. В результате ее обувные магазины пополнились новыми моделями и открыты для покупателей. "Господдержка – это реальная помощь, которая дала импульс для развития в непростых сегодняшних условиях", - приводят в фонде ее слова.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.