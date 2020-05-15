"Большие гастроли-онлайн" представили расписание трансляций с 18 по 24 мая

Москва, 15 мая. Программа "Большие гастроли-онлайн" с 18 по 24 мая посвящена музыкальным спектаклям. Представлен весь пласт музыкальных театральных жанров: опера, оперетта, мюзикл, балет. Прозвучат известная музыка и произведения мировых классиков: "Тоска" Джакомо Пуччини, "Летучая мышь" Иоганна Штрауса, "Баядерка" Людвига Минкуса. Будут транслироваться также театральные сочинения современных композиторов: "Ермак" Александра Чайковского и "Сирано де Бержерак" Владимира Баскина.

Зрительский охват "Больших гастролей-онлайн" составляет более 14 млн зрителей. Всего с 26 марта по 13 мая в рамках интернет-проекта было показано более 50 спектаклей около 40 театров, расположенных в более чем 30 регионах страны, включая соседние страны.

В этот раз на виртуальной карте "Больших гастролей-онлайн" собраны самые разные музыкальные культурные центры России: Волгоград и Новосибирск, Красноярск и Саратов, Пермь и Москва.

Трансляции программы "Большие гастроли-онлайн" для просмотра бесплатны и проходят в ленте новостей и в прямом эфире на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE. Записи трансляций сохраняются, но время ограничено.

Расписание трансляций с 18 по 24 мая:

18 мая 19:00 — опера "Тоска", Джакомо Пуччини, Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" / 12+ / 2 часа 3 мин.

19 мая 19:00 — мюзикл "Сирано де Бержерак", Владимир Баскин, режиссер-постановщик - Александр Лебедев, Новосибирский музыкальный театр / 14+ / 2 часа 18 мин.

20 мая 19:00 — опера "Ермак", народный артист РФ Александр Чайковский, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ Георгий Исаакян, Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского / 12+ / 2 часа.

21 мая 19:00 — оперетта "Летучая мышь", Иоганн Штраус, дирижер-постановщик - Юрий Кочнев, лауреат Государственной премии РФ, народный артист России, режиссер-постановщик - Андрей Сергеев, Саратовский академический театр оперы и балета / 12+ / 2 часа 5 мин.

22 мая 19:00 — Гала-концерт "Рождественский оперный бал", арии и фрагменты из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, М.И. Глинки, Ф. Оффенбаха, Дж. Пуччини, Н.А. Римского-Корсакова, Г. Доницетти и др. Режиссер концерта – Ростислав Протасов, Московский музыкальный театр "Геликон-опера" / 6+ / 1 час 41 мин.

23 мая 19:00 — опера "Царская невеста", Н. Римский-Корсаков, режиссер возобновления - заслуженный деятель искусств РФ Георгий Исаакян, Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского / 6+ / 2 часа 40 мин.

24 мая 19:00 — балет "Баядерка", Людвиг Минкус, балетмейстер-постановщик - заслуженный артист РФ Алексей Мирошниченко, Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского / 12+ / 2 часа 26 мин.

"Большие гастроли-онлайн" — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей. 20 апреля 2020 года на базе программы "Большие гастроли-онлайн" был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

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3. На сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажать на кнопку "Интернет-трансляции".

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