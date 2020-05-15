Шоколадная фабрика "Конфаэль" вручила персональные сладкие подарки ветеранам ВОВ

Москва, 15 мая. Реализация приуроченной к Дню Победы инициативы коллектива шоколадной фабрики "Конфаэль" по доставке персональных подарков ветеранам успешно завершилась 9 мая.

В первых числах мая "Конфаэль" обратилась к своим покупателям с просьбой о помощи в розыске ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. На призыв откликнулись родственники и знакомые участников сражений 1941-1945 годов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, фронтовых врачей и медсестер, детей войны. Благодаря их участию удалось узнать не только имена ветеранов и их адреса, но и истории их жизни, дополненные фотографиями.

Утром 9 мая автомобиль "Конфаэль" отправился по заранее продуманному маршруту, чтобы как можно быстрее доставить сладкие подарки адресатам. Соблюдая все необходимые предосторожности, сотрудники фабрики в масках и перчатках вручили ветеранам посылки, оперативно провели небольшие фотосессии и выслушали слова искренней благодарности от ветеранов и их близких.

А на сайте "Конфаэль" с разрешения ветеранов опубликованы их истории и фотографии, сделанные 9 мая и сохранившиеся с военных лет.

Возрастное ограничение 0+.