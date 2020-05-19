Фестиваль Context и посольство Израиля представят программу танцевальных классов онлайн

Москва, 19 мая. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva и посольство Израиля в России представят программу онлайн-классов "Российские хореографы в израильском танцевальном контексте".

На протяжении долгих лет Израиль оказывает огромное влияние на развитие современного танца во всем мире. Для многих хореографов и танцовщиков соприкосновение с культурой современного танца Израиля становится важным этапом в творчестве и карьере.

Фестиваль Context. Diana Vishneva связывают многолетние отношения с Израилем. В разные годы на фестивале были представлены постановки израильских хореографов и компаний, среди которых "Батшева", Центр Сюзан Далаль, Охад Наарин, Барак Маршалл, Ицик Галили, Хофеш Шехтер. В 2016 году зрители Context увидели спектакль "B/olero" Охада Наарина в исполнении художественного директора фестиваля Дианы Вишневой и художественного руководителя и в прошлом этуаль балетной труппы Парижской Оперы Орели Дюпон.

Финалисты и победители Конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva - Владимир Варнава, Мария Заплечная и Ольга Васильева - проведут серию онлайн-классов, вдохновленных, в том числе, опытом погружения в израильский танцевальный контекст. Завершит программу онлайн-класс Gaga/People, который пройдет под руководством одного из танцовщиков Batsheva Dance Company.

Двадцатого мая в 19:00 состоится онлайн-класс Ольги Васильевой, победителя Конкурса молодых хореографов 2016. Ольга - независимый хореограф, номинант на премию "Золотая Маска". В качестве приза за победу в конкурсе фестиваль Context. Diana Vishneva предоставил Ольге грант на стажировку в The "Maslool" - Professional Dance Program - Tel Aviv-Jaffa, после чего она представила свою работу на фестивале в 2017 году.

"Мой класс будет состоять из разминки - пробуждения своего тела, силовых упражнений для проверки мышц тела и танцевальной импровизации - слушания своего тела и диалога с ним", - рассказывает о классе Ольга Васильева.

Двадцать восьмого мая в 19:00 состоится онлайн-класс Марии Заплечной, финалистки конкурса 2017 года. Мария - хореограф, студентка школы Gaga танцевальной компании "Батшева", преподаватель Московской государственной академии хореографии. Участница многочисленных зарубежных проектов, а также спектаклей, номинированных на премию "Золотая Маска".

"Мой класс является соединением техник и методов, которые я изучила, работая с различными хореографами в России, Европе и Израиле. Мы будем работать над простыми техническими элементами, но акцент будет на то, чтобы услышать свое тело, свои блоки и попробовать отпустить хотя бы некоторые из них. Самым важным для нас будет найти удовольствие в своем теле, соединить себя со своей страстью к движению", - описывает свой класс Мария Заплечная.

Пятого июня в 19:00 состоится онлайн-класс Владимира Варнавы, победителя конкурса Context 2013. Владимир - хореограф, лауреат двух премий "Золотая маска", успешно сотрудничал с молодым израильским хореографом Дором Мамалия.

Онлайн-класс Владимира пройдет под девизом "Каждый человек - танцовщик!" и подойдет как профессиональным артистам, так и тем, кто только учится двигаться и чувствовать свое тело. "Гравитация, танцующие кости, вся правда в бедрах", - по словам Владимира, это то, что вы можете узнать и попробовать на его классе.

Шестнадцатого июня в 19:00 программа завершится онлайн-классом Gaga/People. Это урок по языку движения Gaga, созданному Охадом Наарином, в прошлом художественным руководителем танцевальной компании "Батшева", а ныне резидентом компании. Онлайн-класс пройдет под руководством одного из танцовщиков "Батшева", после класса будет проведен небольшой танцевальный джем.

Класс Gaga/People предлагает участникам условия, помогающие соединить тело и воображение, испытать физические ощущения, улучшить гибкость и выносливость, тренировать ловкость и взрывную мощь, получить радость от движения.

Программа онлайн-классов Context. Diana Vishneva и посольства Израиля в России ориентирована на аудиторию без специальной танцевальной подготовки, участие бесплатно по регистрации. Трансляции классов российских хореографов пройдут на платформе ZOOM, а также в Facebook-аккаунте фестиваля Context. Diana Vishneva. Класс Gaga / People пройдет на английском языке без перевода, только на платформе ZOOM, количество участников ограничено.

Регистрация на класс Ольги Васильевой 20 мая – по ссылке. Регистрация на последующие классы будет доступна позднее.

VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva состоится в Москве и Санкт-Петербурге осенью 2020 года.

Фестиваль Context. Diana Vishneva проходит при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы, при содействии посольства Израиля в РФ и итальянского Института культуры. Официальные партнеры – группа ИЛИМ, отели Метрополь, Азимут.

Дополнительная информация – press@contextfest.com.

Возрастная категория 16+.