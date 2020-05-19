Будущее цифровых технологий обсудят участники "Завтрака в "Цифровой среде" 20 мая

Москва, 19 мая. Фонд Росконгресс, проект "Территория инноваций" и АНО "Цифровая экономика" продолжают цикл онлайн-дискуссий "Завтраки в "Цифровой среде" на актуальные темы Национальной программы "Цифровая экономика". Очередная дискуссия цикла, которая состоится 20 мая в 10:00, будет посвящена будущему цифровых технологий после окончания пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Развитие цифровых технологий в 2020 году может "увязнуть в переплетении" разнонаправленных факторов. Как и во время атипичной пневмонии в 2003 году, когда был зафиксирован подъем электронной коммерции, эпидемия нового типа коронавируса всесторонне способствует цифровой трансформации, а цифровая экономика в условиях пандемии становится новым двигателем экономического роста и играет эффективную роль для сохранения доходов стран.

Кроме того, более половины населения планеты, оказавшись в изоляции, поменяли свои привычки потребления, для многих цифровых решений было найдено кросс-отраслевое применение в борьбе с распространением инфекции - это поспособствовало возобновлению диалога о преодолении регуляторных барьеров. Все эти факторы открыли новые возможности для развития цифровых решений на базе технологий AR&VR, 5G, робототехники, искусственного интеллекта и других.

В сложившихся обстоятельствах у правительства Российской Федерации, сформированного в начале 2020 года и планировавшего провести уточнение целей и результатов национальной программы, в том числе по обеспечению ускоренного внедрения цифровых решений в реальном секторе экономики, появилось больше союзников, но возникли и новые вызовы.

То, что ожидает цифровые технологии в ближайшем будущем, обсудят участники "Завтрака в "Цифровой среде":

- Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия инновациям;

- Александр Галицкий, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners.

Модератором выступит Сергей Наквасин, заместитель генерального директора, директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика".

Посмотреть онлайн-дискуссию можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в группе на Facebook.

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