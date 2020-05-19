На севере Свердловской области реализуют инвестпроект стоимостью 3,2 млрд рублей

ТАСС, 19 мая. В Краснотурьинске Свердловской области построят комплекс по сортировке коммунальных отходов. Соглашение подписано 19 мая между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и компанией "Рифей". Инвестор создаст 299 новых рабочих мест, а сумма инвестиций составит 3,2 млрд рублей. Объект планируют построить к 2025 году, сообщают во вторник в пресс-службе КРСУ.

"Строительство сортировочного комплекса реализуется в рамках нацпроекта "Экология", его проектная мощность достигнет 130 тыс. т. На новом производстве планируется сортировка стекла, бумаги, картона, пластика, изделий из металла. Мощности нового комплекса будут охватывать города, входящие в состав Северного управленческого округа Свердловской области. На территории округа появится производство, которое будет соответствовать национальному стандарту РФ об экологичности и безопасности", - сказано в сообщении корпорации.

"Компания "Рифей" станет одиннадцатым резидентом индустриального парка Богословский. Проект энергоемкий, резидент подключится к инженерной инфраструктуре индустриального парка и обеспечит значительную загрузку мощностей", - уточнил генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

"Реализовав этот проект, мы сможем завершить цикл по обращению с отходами, превратить их в сырье, существенно снизить нагрузку на окружающую среду Свердловской области. Опыт коллег в других регионах, где уже действует подобное производство, подсказывает, что объем утилизации сокращается до 50%. Это и есть наша приоритетная задача: совместно с органами власти сформировать в области цивилизованную и безопасную систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - приводят в пресс-службе слова исполнительного директора ООО "Компания "Рифей" Федора Потапова.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Главный актив корпорации на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства. Проект по его созданию реализуется при поддержке Корпорации развития Среднего Урала на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации Министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.