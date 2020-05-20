Горячая линия "Мы вместе" за два месяца работы приняла более 2,6 млн звонков

Москва, 20 мая. Организаторами круглосуточной горячей линии "Мы вместе" по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции, подведены итоги двух месяцев работы. По состоянию на 19 мая количество принятых звонков превысило 2,6 млн, зарегистрировано свыше 710 тыс. обращений.

Сегодня к работе привлечено более 200 специалистов Фонда Росконгресс из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, где организация ежегодно проводит международные мероприятия. Имея многолетний опыт работы с волонтерами, фонд предложил им стать частью команды и получил свыше 150 откликов. Сейчас на линии работают больше 50 волонтеров. Также благодаря выстроенным годами партнерским взаимодействиям Фонду Росконгресс удалось усилить операторов горячей линии за счет корпоративных волонтеров бизнес-структур.

За два месяца работы горячая линия развилась до полноценного информационного центра, подключены линии медиков, психологов. При поддержке Русской Православной церкви, Главного раввината России и Международной Ассоциации Исламского Бизнеса была запущена линия духовной помощи. Также подключены региональные колл-центры, работающие по скриптам, разработанным совместно с Общероссийским народным фронтом. После анализа месяца работы горячей линии возникла организационная необходимость в сотрудниках, осуществляющих исходящие звонки и ориентированных на обработку непринятых или сорванных вызовов.

"Фонд Росконгресс одним из первых поддержал акцию "МыВместе". Мы понимаем, что поддержка социально значимых инициатив в период любого кризиса имеет особое значение. От идеи создания горячей линии до ее полной технической реализации прошло всего два дня. Сейчас мы уже наблюдаем тот эффект и те результаты, к которым привела работа этого единого окна по всем вопросам граждан в период пандемии. Нам удалось создать платформу, позволяющую составить конкретную заявку и получить адресную помощь, и полноценный информационный центр, объединяющий горячие линии по всей стране", – отмечает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На Заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, состоявшемся 18 мая, было объявлено о сохранении режима самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Эта группа населения сейчас находится в зоне риска. Горячая линия продолжает координировать помощь гражданам, оказавшимся в этих непростых условиях, и принимать заявки на доставку лекарств, оплату ЖКХ. Операторы оказывают психологическую помощь и консультируют по другим вопросам.

По итогам каждого разговора операторами горячей линии ведется отчетная работа, анализируются основные проблемные моменты, с которыми сегодня сталкиваются граждане, фиксируется тематика запросов. Отдельное внимание уделяется обратной связи с ключевыми инстанциями, ответственными за вопросы, находящиеся в их ведении.

Фонд Росконгресс продолжает развиваться как социально ориентированный институт развития. Помимо проекта горячей линии активно внедряются новые онлайн-форматы и социальные активности, запущен ряд проектов для помощи врачам и медицинским работникам, организовываются музыкальные онлайн-марафоны. Специальный проект "Конференции Победы" был посвящен истории военных лет.

На постоянной основе ведется работа с международными партнерами из 69 стран, оказывается содействие представителям бизнеса в части продвижения бизнес-проектов на международном рынке и развития внутри страны. По состоянию на 19 мая у фонда 122 партнера за рубежом и соглашения с 54 субъектами Российской Федерации.

Проект горячей линии реализован при поддержке Общероссийского народного фронта, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком".

Колл-центр "Мы вместе" работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

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