IT-решения в бизнес-процессах ММК успешно проходят проверку в условиях пандемии

ТАСС, 21 мая. Современные цифровые системы, охватывающие бизнес-процессы на Магнитогорском металлургическом комбинате в рамках стратегической инициативы компании "Индустрия 4.0", успешно проходят "проверку боем" в текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Среди них - системы в области охраны труда и промышленной безопасности. Они позволяют, в частности, проверять знание работником правил охраны труда на производстве, наблюдать за безопасностью его действий, мониторить состояние оборудования, регламенты и по полученным сигналам предупреждать и снимать угрозы.

Так, в 2019 году в ПАО "ММК" была разработана и запущена система виртуального прохождения теста на знание правил охраны труда. В ней несколько локаций-производств - коксохимическое, металлургическое, прокатное и железнодорожное. Все это реально существующие на комбинате места. Работник надевает очки виртуальной реальности, берет в руки джойстики и оказывается в определенной локации, находит и отмечает нарушения, опасные действия, которые там могут происходить. Проверяющие оценивают прохождение обучающего теста - все ли опасности замечены.

Практика показывает: работник, особенно тот, кто проходит первый инструктаж перед устройством на работу, лучше запоминает информацию, погружаясь в виртуальную реальность, чем при устном изложении ему правил охраны труда. Например, будущему работнику листопрокатного цеха на реальной промплощадке будет гораздо проще ориентироваться после того, как он побывал на ней виртуально. К тому же, работник может проходить тестирование сколько угодно раз, пока не будет достигнута максимальная эффективность.

Несколько лет назад на ММК была разработана и внедрена "Система поведенческого аудита", призванная снизить риск возникновения несчастного случая на производстве. Поведенческий аудит безопасности — важная часть системы управления охраной труда. Это наблюдение за действиями работающих сотрудников, а также общение между аудитором и работником в случае нарушения последним правил безопасного выполнения работ.

"Поведенческий аудит на ММК существовал всегда: мастера видели опасные действия работников, проводили с ними беседы, принимали меры. Однако теперь можно фиксировать эти нарушения в реальном времени, регистрировать их в общекомбинатовской системе данных. А с ноября 2019 года появилось еще и удобное мобильное приложение, с помощью которого происходит общение работника и руководителя. Мастер фиксирует опасное действие работника, выбирает в приложении описание этого опасного действия, коренные причины из представленного списка и сообщает работнику важную информацию: все его небезопасные действия могут иметь трагические последствия. И это в конечном итоге сокращает подобные нарушения", - рассказали на комбинате.

Там отметили необходимость личного желания и стремления работника сделать работу максимально безопасно. Для простой, но очень эффективной мотивации на ММК разработана особая система "Мотивация по охране труда и промышленной безопасности". Ее основная задача - усовершенствовать и довести до автоматизма регламентированный процесс приема и передачи смены работниками. А также оперативно устранять нарушения, выявленные в ходе этого процесса. Один из его важнейших показателей — состояние рабочего места. А нарушениями могут быть оставленные в неположенном месте средства индивидуальной защиты, мусор и пр.

Эту информацию сменный мастер заносит в систему, устанавливает ответственного за устранение нарушений, назначает срок, за который они должны быть устранены. А неустранение напрямую отражается на премиальной части зарплаты. Таким образом, плохо передать смену, оставить свое рабочее место в беспорядке, не проконтролировать устранение замечаний — просто невыгодно. Так у работников формируется ответственность.

Что делается для снижения риска COVID-19

Сегодня, с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на Магнитогорском металлургическом комбинате разработаны новые правила приемки-сдачи смены, включающие в себя основные требования к поведению работников компании на производственной площадке. Их главная цель - обеспечить безопасность труда и здоровья людей, работающих в условиях непрерывного производства. В частности, отменены все сменно-встречные собрания в структурных подразделениях ПАО "ММК", информация, которую необходимо передать сотрудникам подразделения для организации эффективного и безопасного производственного процесса, доводится иными способами (телефон, распечатанные задания и т.п.), исключены все рукопожатия и другие контакты с нарушением безопасной социальной дистанции не менее полутора метров, в том числе в местах приема пищи, в течение всего рабочего дня работники должны соблюдать правила личной и общественной гигиены - регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их кожными антисептиками. По окончании работы, каждый работник обязан собрать и утилизировать мусор и отходы на своем рабочем месте.

Еще один инструмент ПАО "ММК" в борьбе за охрану труда и промышленную безопасность — специальный модуль "Управление происшествиями". Он работает с 2019 года. Управление происшествиями — это особая интеллектуальная цифровая система, основная задача которой - автоматизировать процесс расследования несчастных случаев и травм на производстве, определить их коренные причины.

В основе системы — искусственный интеллект, база которого состоит из расследованных несчастных случаев, произошедших на комбинате с 2007 по 2017 год. При помощи этого интеллекта система указывает комиссии по расследованию случая возможные прямые и коренные причины происшествия. При внесении информации в систему автоматически формируется отчетная и распорядительная документация, которая также позволяет четко отслеживать сроки и ход корректирующих мероприятий по итогу расследования несчастного случая. Это могут быть инструктаж, проведение внеплановых обучений по охране труда, пересмотр должностной инструкции работника, внедрение безопасных маршрутов передвижения по цеху, тренировки с бригадой и так далее. На все эти действия дается срок, назначаются ответственные лица.

Значимый фактор, от которого зависит промышленная безопасность — четкое выполнение работником своей должностной инструкции. Особенно там, где речь идет об опасных условиях производства. Например, в местах с газовыми магистралями и узлами. А это значительное количество цехов ММК. За тем, чтобы металлургам было безопасно трудиться, следят работники газоспасательной станции. Здесь, в рамках стратегии "Индустрия 4.0" запущена и уже успешно опробована инновационная система мониторинга осмотров, позволяющая исключить риск самовольного сокращения газоспасателем установленного маршрута профилактических обследований. И как следствие — предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций в местах постоянного пребывания работников.

Газоспасатель, собираясь на маршрут, берет с собой специальный электронный считыватель меток. Первая метка - в самом газоспасательном пункте. Отметился - система зарегистрировала точку и время. Пошел по маршруту, на котором расположены еще несколько десятков меток в определенных точках, - отметился в каждой из них. Вернувшись на пункт, газоспасатель делает конечную метку, а потом выгружает данные на базовый сервер. Теперь вся информация о прохождении маршрута в системе и доступна контролирующим лицам. Анализ этих сведений дает возможность сделать выводы об эффективности работы каждого конкретного газоспасателя.

"На Магнитогорском металлургическом комбинате улучшению ситуации в сфере промышленной безопасности и охраны труда во многом способствуют именно современные программные разработки. С их помощью налаживается связь между работником и руководителем, повышается уровень ответственности персонала, улучшается дисциплина. Даже сейчас, в ситуации, вызванной пандемией коронавируса, когда на предприятии принимают профилактические меры против распространения инфекции, направленные на обеспечение безопасности сотрудников через снижение количества контактов, в том числе и цифровые технологии сохраняют жизнь и здоровье людей, делают производство более безопасным", - отмечают на комбинате.