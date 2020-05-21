Roscongress Cup в рамках спортивной программы ВЭФ пройдет 21 мая

Москва, 21 мая. Сегодня, в 19:00 по московскому времени, в рамках спортивной программы Восточного экономического форума состоится Roscongress Cup - онлайн-блицтурнир по шахматам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В соревновании примут участие представители власти и бизнеса, известные артисты и общественные деятели. Турнир пройдет на платформе chess.com в шесть туров с контролем пять минут плюс две секунды на ход, начиная с первого хода. Откроет мероприятие и сыграет в турнире директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Мероприятие организовано Фондом Росконгресс, РК-Спорт и Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга при поддержке КСК групп и Московского столичного клуба.

Наблюдать за турниром можно будет на странице Roscongress Sport Club на портале Chess.com.

Возрастная категория 6+.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2020 года пройдет 2-5 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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