VEB Ventures обсудит с экспертами тренды SportTech и MedTech на Startup Village 2020

Москва, 21 мая. В рамках ежегодной конференции Startup Village 2020 VEB Ventures соберет 21-22 мая ведущих российских и международных экспертов, чтобы обсудить digital-тренды в сфере здравоохранения и тенденции развития рынка спортивных технологий. Участники дискуссии обсудят растущую востребованность спортивных гаджетов на фоне пандемии, изменение форматов крупных спортивных мероприятий, состояние рынка SportTech в России, необходимость цифровизации продуктов индустрии здоровья, законодательные проблемы в данной сфере и другие аспекты российского рынка MedTech.

В первый день конференции 21 мая состоится сессия "One gadget a day keeps doctor away: что ждет рынок SportTech", организатором которой выступил VEB Ventures. Модератор дискуссии – генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. В разговоре примут участие исполнительный директор Shenzhen Open Innovation Ecosystem Дэвид Ли и директор гонки IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg Василий Мозжухин. Эксперты обсудят будущее российского и зарубежного рынка SportTech, который на фоне развития пандемии COVID-19 cтановится одним из важнейших ресурсов для фитнес-индустрии и сегмента крупных спортивных мероприятий.

Лидерами рынка SportTech являются крупнейшие мировые IT-компании, однако в индустрии из года в год появляются перспективные стартапы. Фокус их внимания - спортивные мобильные приложения, "умные" часы и фитнес-трекеры, анализ Big Data, диджитал-платформы для просмотра спортивных мероприятий, онлайн-сообщества спортивных фанатов. Эти проекты и раньше входили в круг интересов стратегических и венчурных инвесторов, некоторые из стартапов уже стали частью крупнейших мировых технологических компаний.

"Коронакризис внес свои коррективы в форматы крупных спортивных соревнований и индустрии спортивных клубов: очевидно, что реальность меняется и роль технологий в этих нишах растет ускоренными темпами. Игрокам рынка необходимо адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить рентабельность бизнеса и аудиторию, поэтому очень важна синергия всех участников процесса", – комментирует Олег Теплов.

В ходе дискуссии будут затронуты важные вопросы взаимодействия поставщиков продуктов и конечных потребителей. Участники сессии обсудят, какие онлайн-форматы соревнований появились во время пандемии, как изменилась роль спортивных гаджетов в индустрии спортивных мероприятий и насколько российские SportTech-проекты интересны зарубежным инвесторам, готова ли аудитория к стремительной цифровизации традиционных продуктов.

Во второй день конференции 22 мая VEB Ventures проведет панельную дискуссию "Роль цифровых технологий в индустрии здоровья: вектор развития". Модерирует дискуссию старший управляющий директор VEB Ventures Вероника Фидлер. Cреди участников – председатель совета директоров "Доктор Рядом Холдинг" Максим Чернин, генеральный директор компании Sanofi в странах евразийского региона Оксана Монж и председатель совета директоров Medscan Cергей Сидоров.

По данным VEB Ventures, в первом квартале 2020 года мировой объем финансирования компаний из сферы здравоохранения увеличился на 72%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг рекордных $3,6 млрд. При этом телемедицина стала первым по объему инвестиций сектором индустрии здоровья: суммарно вложения достигли $788 млн, а объем мирового рынка телемедицины, по данным Brand essence research 2019, в прошлом году достиг впечатляющих $48 млрд. Российские показатели пока далеки от глобальных: по данным VEB Ventures, на конец 2019 года рынок дистанционных медуслуг оценивался в 1,5 млрд рублей, но уже в ближайшие пять лет цифра может вырасти кратно – до 96 млрд со среднегодовым темпом прироста в 116%.

"Необходимость цифровизации индустрии здоровья стала очевидной на фоне пандемии COVID-19, когда значительная часть населения лишилась возможности получить качественное медобслуживание в традиционном формате. Объединение усилий участников рынка поможет решить проблемы, препятствующие развитию диджитализации здравоохранения, и определить тренды развития сегмента", – считает Вероника Фидлер.

Фармацевтическая индустрия, сети клиник, телемедицинские компании и другие сегменты сферы здравоохранения очевидным образом заинтересованы в адаптации медицинских технологий под свои задачи. Совместные усилия игроков индустрии здоровья помогут улучшить качество обслуживания пациента на каждом этапе, оптимизировать издержки поставщиков услуг и нарастить обороты бизнеса за счет сочетания онлайн- и офлайн-форматов присутствия. Эти и многие другие вопросы обсудят приглашенные эксперты.

