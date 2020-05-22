В международном географическом онлайн-фестивале УрГПУ приняли участие 900 человек

ТАСС, 22 мая. Международный географический фестиваль "Моя Земля" прошел 19-21 мая в шестой раз по инициативе Свердловского отделения Русского географического общества и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). В этом году мероприятие впервые прошло в формате онлайн и при участии коллег из-за рубежа, сообщили в пятницу в пресс-службе УрГПУ.

Фестиваль торжественно открыла ректор университета, председатель Свердловского отделения РГО Светлана Минюрова. Она поблагодарила всех участников за готовность выступить на фестивале и представить результаты своего творческого труда и подчеркнула, что благодаря неожиданному вызову, с которым в этом году столкнулся весь мир, сотрудничество УрГПУ с партнерами, воплощенное в фестивале "Моя Земля", продолжится.

Директор департамента регионального развития исполнительной дирекции РГО Сергей Корлыханов призвал участников и гостей фестиваля с пониманием отнестись к новому формату и извлечь из него максимум пользы. Вместо актового зала университета площадкой фестиваля на этот раз стала вся Земля, любая точка на карте мира, где находятся те, кто подключился к трансляции. Глава департамента прочитал приветствие в адрес фестиваля от первого вице-президента РГО, выдающегося российского ученого-океанолога, депутата Государственной Думы РФ Артура Чилингарова.

"В фестивале участвовали 800 человек из 12 регионов России и зарубежных стран — Великобритании, Испании, Италии, Абхазии, Украины, Израиля, Кыргызстана и других. В подготовке принимали участие 100 волонтеров и 50 экспертов, было подготовлено 10 конкурсных мероприятий. Также 27 организаций-партнеров внесли в проведение фестиваля свой неоценимый вклад", — рассказала декан факультета естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ, член РГО Оксана Янцер.

В течение трех дней участники фестиваля разных возрастов писали географический диктант, выступали с исследовательскими проектами, слушали вебинар, голосовали за лучшие фото и видео – и это все онлайн. А 20 мая Иван Колечкин, преподаватель географии московской школы "Пенаты", ведущий программы "Уроки географии" на телеканалах "Моя планета" и "Россия 2", провел вебинар на тему "Оставьте меня в покое или всемирная история про географию Робинзонов". "С переводом учебы на дистант мы все превратились в Робинзонов: изоляция в своих квартирах в смысле оторванности от других людей мало чем отличается от изоляции в каком-то затерянном уголке Земли", - объяснил он выбор темы.

Проверить свои знания в географическом диктанте решили 50 человек. Среди иностранных географов первое место занял Михаил Кондратьев из г. Лунд, Швеция. Среди школьников победу одержала Анастасия Балина из гимназии №205 "Театр", Екатеринбург.

Многих юных краеведов заинтересовал конкурс походов выходного дня "Прогулки по Уралу". О своих любимых маршрутах рассказывали, в том числе, и ученики начальной школы.

Конкурс эссе "Географический калейдоскоп" посвятили двум основным темам: 200 лет открытия Антарктиды и 175 лет РГО. Все первые места завоевали авторы из Екатеринбурга.

"К сожалению, об Антарктиде школьники пишут, только подчерпнув информацию из каких-то источников. Хотелось бы прочитать работу с полетом фантазии, например, "Мое путешествие в Антарктиду", с прокладыванием личного маршрута, описанием возможных приключений в пути, преодоления трудностей. Но такого, увы, нет. Что касается РГО, то одна работа Нины Корниловой была посвящена непосредственному участию автора в проекте РГО, и это сразу отличило ее от других, вызвало большее доверие, — отметила постоянный эксперт конкурса эссе, член Союза писателей Наталья Паэгле. — В целом стало больше самостоятельных работ, меньше подражаний Интернету, и лучше всего написаны те эссе, где рассказано о собственных впечатлениях, путешествиях, эмоциях".

В четверг итоги фестиваля подвели в формате онлайн-трансляции. Имена победителей конкурсов были озвучены в прямом эфире, свои дипломы и сертификаты они могут получить в электронном виде. А осенью организаторы ждут всех краеведов, туристов и знатоков географии на новых мероприятиях — уже в очном формате.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.