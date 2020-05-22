Росконгресс провел дискуссию "Влияние пандемии на развитие цифровых технологий в России"

Москва, 22 мая. Фонд Росконгресс, проект "Территория инноваций" и организация "Цифровая экономика" провели онлайн-завтрак на тему "Влияние пандемии на развитие цифровых технологий в России". Эксперты и лидеры рынка обсудили будущее цифровых технологий после окончания пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Участниками онлайн-завтрака стали Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия инновациям, и Александр Галицкий, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners. Модератором дискуссии выступил Сергей Наквасин, заместитель генерального директора, директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика".

Цифровые технологии сегодня

Развитие цифровых технологий в 2020 году встретило новые вызовы, связанные с эпидемией, когда более половины населения планеты, оказавшись в изоляции, поменяли свои привычки потребления, а цифровая экономика в условиях пандемии становится новым двигателем экономического роста и играет эффективную роль для сохранения доходов стран.

По словам Сергея Наквасина, приоритетными направлениями развития цифровых технологий в непростое время будут обеспечение деятельности в условиях социального дистанцирования, повышение эффективности удаленной работы, учебы, досуга, а также повышение доступности медицинской помощи путем развития телемедицины. "В 2019 году за счет средств федерального проекта "Цифровые технологии" поддержку получили свыше 300 проектов, более 200 из которых профинансировал Фонд содействия инновациям. Общий объем поддержки составил более 10 млрд рублей. В 2020 году бюджет на поддержку цифровых технологий превышает 22 млрд рублей", – рассказал Сергей во время завтрака.

Про вызовы и кризисы

Кризис этого года – не первый в России. И важный вопрос, на который нужно найти ответ в такой сложной экономической и эпидемической ситуации: что делать предпринимателям и государственным структурам, отвечающим за технологическое развитие, какими должны быть новые приоритеты развития цифровой экономики и цифровых технологий. По мнению Александра Галицкого, кризисы повторяются в разное время, они все не похожи друг на друга, хотя и имеют какие-то общие черты. "Над этими общими чертами государству и бизнесу и нужно работать, чтобы быть к ним готовыми", – считает эксперт.

Иван Бортник высказал следующее мнение: "Вызовы – это благо для нашей экономики. Предыдущий вызов – санкции – привел к тому, что рынок не только очистился, а сами компании обратились к инновациям. Приятно, что ряд компаний, которые Фонд содействия инновациям в свое время поддержал, проявили себя в условиях пандемии коронавируса".

Научные исследования – двигатель инноваций

По мнению Александра Галицкого, лидерство в IT строится на системном программном обеспечении и сложных алгоритмах. "Машинное обучение или искусственный интеллект не могут быть придуманы и реализованы просто за рабочим столом без академических исследований", – поделился эксперт на дискуссии. При этом он отметил разницу между российским и зарубежным образованием: "Американские университеты заточены на науку и исследования, в то время как российские – на обучение. Более 50% стартапов в Америке рождаются из академических исследований".

Иван Бортник считает, что в России две кузницы кадров для IТ: ВШЭ выпускает, в первую очередь, предпринимателей, а Академия народного хозяйства, которая придает очень большое значение подготовке в области информационных технологий, готовит государственных чиновников.

В IT не надо суетиться

С развитием технологий появилось очень много данных и мощностей, и много проблем реального сектора экономики можно решать с помощью IT. "Это и есть новый технологический уклон. Не надо суетиться, надо отслеживать, куда идет в этом смысле бизнес и куда идет фундаментальная наука", – считает Иван Бортник.

Развивать информационные технологии без фундаментальной науки просто невозможно, заключили приглашенные эксперты. При этом, по мнению Ивана Бортника, "не надо формировать приоритеты для фундаментальной науки, нужно лишь содействовать приоритетам, формируемым научным сообществом".

Александр Галицкий предлагает не только следить за фундаментальной наукой, но и обращать внимание на футурологов, предсказания которых начинают сбываться. "Коронавирус лишь приблизил состояние, когда большинство людей будут оставаться дома и работать удаленно. Пандемия также дала второе дыхание интернету вещей и подстегнула переход производителей к сервисной модели", – считает эксперт.

Где черпать знания

Спикеры, приглашенные на онлайн-завтрак Фонда Росконгресс и "Цифровой экономики", дали собственные рекомендации по книгам к прочтению для тех, кто неравнодушен к инновациям и нестандартному мышлению. Иван Бортник и Александр Галицкий советуют потратить время на следующие произведения: "Великая шахматная доска" Збигнева Бжезинского, "Сверхдержавы искусственного интеллекта: Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок" Ли Кай-Фу и "Дурная кровь" Джона Каррейру.

Следующее онлайн-мероприятие цикла состоится 28 мая. Темой станет "Цифра для людей: какие предсказания футурологов оказались реальностью во время пандемии?".

Посмотреть полную версию онлайн-дискуссии "Влияние пандемии на развитие цифровых технологий в России" можно на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и организации "Цифровая экономика": на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и на YouTube-канале "Цифровая экономика".

Также на этих ресурсах доступна полная версия первого онлайн-мероприятия цикла "Завтрак в цифровой среде" на тему "Интернет вещей в период пандемии", состоявшегося 7 мая.

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