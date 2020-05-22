Неделя детско-юношеских спектаклей программы "Большие гастроли-онлайн" стартует 25 мая

Москва, 22 мая. Всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн" с 25 мая по 1 июня, к Международному дню защиты детей, представляет неделю трансляций детско-юношеских спектаклей, большинство из которых - это прямые включения из театров. Собрана самая многообразная палитра лучших образцов литературных произведений. Зарубежная классика - Оскар Уайльд, Ганс Христиан Андерсен - и русские писатели - А.С. Пушкин, А.П. Чехов и А.Толстой. Также на сцене появятся герои знаменитой русской народной сказки.

Свои работы покажут творческие коллективы из разных городов страны: Москвы, Кургана, Иркутска, Санкт-Петербурга, Барнаула.

Зрители увидят спектакли как столичных театров: Московского детского камерного театра кукол, Московского областного театра кукол и Санкт-Петербургского Большого театра кукол, так и региональных - Курганского театра кукол "Гулливер", Иркутского театра кукол "Аистенок", Алтайского государственного театра кукол "Сказка" и Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова.

Особенностью этой недели станут прямые трансляции из театров, реализованные с финансовой поддержкой организатора программы - Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Четыре спектакля подряд будут транслироваться в прямом эфире из пустых залов, в которых актеры будут играть специально для зрителей "Больших гастролей-онлайн". Это спектакли "Стойкий оловянный солдатик" Московского детского камерного театра кукол, "Солнечный луч" Московского областного театра кукол, "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол и "Богатырь Степан Ромашкин" Алтайского государственного театра кукол "Сказка".

Трансляции программы "Большие гастроли-онлайн" для просмотра бесплатны в любой точке мира и проходят в ленте новостей и в прямом эфире на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE, в web-каналах и на сайтах информационных партнеров. Записи трансляций сохраняются, но время ограничено.

Расписание трансляций с 25 мая по 1 июня

25 мая 15:00 — "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда, Московский театр Et Ceterа п/р Александра Калягина, автор сценической редакции, худ. руководитель постановки, народный артист РФ Роберт Стуруа, режиссер Гурам Брегадзе / 8+.

26 мая 15:00 — "Каштанка" по рассказу А.П. Чехова, Курганский театр кукол "Гулливер", режиссер Вера Видов (Хорватия) / 6+ / 1 час 2 минуты.

27 мая 15:00 — "Приключения Буратино" по мотивам сказки А. Толстого, Иркутский театр кукол "Аистенок", режиссер Юрий Уткин / 4+ / 1 час 19 мин.

28 мая 15:00 — "Стойкий оловянный солдатик", инсценировка Альбины Гумеровой по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, Московский детский камерный театр кукол, режиссер-постановщик - почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи / 4+ / 47 минут/ Прямая трансляция из театра.

29 мая 19:00 — "Солнечный луч" по пьесе Александра Попеску, Московский областной театр кукол, режиссер Алексей Смирнов, спектакль получил Гран-при IV областного театрального фестиваля / 12+ / 1 час / Прямая трансляция из театра.

30 мая 15:00 — "Колобок" по мотивам русской народной сказки, Санкт-Петербургский Большой театр кукол, режиссер Руслан Кудашов / 4+ / Прямая трансляция из театра.

31 мая 15:00 — "Богатырь Степан Ромашкин", Алтайский государственный театр кукол "Сказка" (г. Барнаул), режиссер Наталья Войдак / 5+ / 50 мин/ Прямая трансляция из театра.

1 июня 15:00 — "Сказка о Золотой рыбке" по сказке А.С. Пушкина, Иркутский областной ТЮЗ им. А. Вампилова, режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев / 6+ / 1 час.

"Большие гастроли-онлайн" - это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

Всего с 26 марта по 18 мая 2020 года было показано 57 спектаклей 43 театров, расположенных в 32 городах, относящихся к 31 региону, и спектакли театров соседних стран - Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь.

На данный момент зрительский охват "Больших гастролей-онлайн" уже составляет более 15 млн зрителей.

Любой театр может подать заявку по форме на сайте БольшиеГастроли.РФ и оказаться в программе.

20 апреля 2020 года на базе программы "Большие гастроли-онлайн" был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Прием заявок на I этап открыт до 30.06.2020 на сайте. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

Возрастная категория 0+.

Способы подключения к трансляции:

1. Соцсети "Большие гастроли":

- ВКонтакте

- Одноклассники

- Facebook

2. YouTube-канал "Большие гастроли".

3. Сайт БольшиеГастроли.РФ.

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Партнеры: Культура.РФ, "КudaGo", "Российская газета" и интернет-издание Teatral-online.ru.