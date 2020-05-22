Генконсульство КНР: 91% средних и малых предприятий в Китае восстановил работу

ТАСС, 22 мая. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге официально предоставило свежую официальную статистику по стабилизации ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

Так, сообщают в дипмиссии, 21 мая в провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В контексте стабилизации ситуации с коронавирусом в Китае ускоряется восстановление производства и работы. На данный момент около 91% средних и малых предприятий в КНР восстановили работу, которая была приостановлена из-за эпидемии, сказано в сообщении генконсульства.

"Одновременно с этим Китай активно делится с миром научными знаниями и результатами исследований в области борьбы с COVID-19. Научно-техническое общество Китая (НТОК) призвало издателей научно-технических журналов страны внести вклад в базу данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19, обмениваться данными исследований и опытом для оказания помощи в борьбе с пандемией", - сообщают в дипмиссии.

Китай также разными способами стимулирует международное сотрудничество в борьбе с эпидемией. Например, Китайский фонд благосостояния населения (CPWF) и ВОЗ в Пекине запустили благотворительную программу сбора средств для борьбы с пандемией COVID-19. Фонд будет поощрять отдельные лица и компании вносить прямой вклад в усилия ВОЗ по спасению жизни людей. Эти пожертвования помогут странам предотвращать и выявлять COVID-19, а также справляться с ним, отмечают в генконсульстве.

"Более того, Китай по мере своих возможностей оказал максимальную поддержку и помощь нуждающимся странам. По линии правительства и общественности китайские грузы доставлены в более чем 150 стран и международных организаций. Одновременно Китай отправил медицинские принадлежности в 563 города мира, с которыми установлены побратимские отношения. Эти акты доброй воли и гуманизма согласуются с китайской пословицей "За добро размером с капельку надо воздать сторицей". Ранее в трудную минуту борьбы с эпидемией Китай получил от 302 городов из 69 стран и районов мира срочно медицинские принадлежности", - сообщили в генеральном консульстве.

"В будущем Китай будет продолжать вносить свой вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах, при сотрудничестве с ООН Китай учредит на территории КНР Глобальный гуманитарный склад и хаб для срочной нужды в целях обеспечения надежности цепочек поставок противоэпидемических средств, а также создаст "зеленый коридор" при перевозке и прохождении таможенного контроля и т.д.", - сказано в сообщении генконсульства.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.