Детский интернет-университет ЮУрГУ запускает онлайн-занятия для школьников

Челябинск, 26 мая. Детский интернет-университет ЮУрГУ приглашает на свои онлайн-занятия школьников (6+).

Этот проект не дублирует школьные программы, не заставляет решать задачи и писать диктанты. Он просвещает, показывает и рассказывает доступно о сложном.

Для каждой возрастной группы есть свой раздел. Например, школьникам 1-4 классов предлагают пройти северный морской путь, преодолеть льды и узнать все про пресную и соленую воду в рубрике "Атомный мир на ладони", разработанной совместно с Информационным центром по атомной энергии Челябинска.

Младшим школьникам подойдет морское путешествие, разработанное совместно с "Клубом интеллектуальных технологий". В ходе онлайн-курса ребятам предлагается с помощью приемов ТРИЗ решать необычные задачи и помогать капитану Врунгелю выходить из сложных ситуаций.

Детей постарше приглашают в проект исторического расследования на основе популярных фильмов.

Для увеличения политической грамотности детей при поддержке Законодательного собрания Челябинской области был создан курс "Школа депутатов". Ребята могут попробовать себя в виртуальной избирательной кампании, побывать на экскурсии в здании ЗСО, узнать, как рождаются законы.

Находить ответы на "детские вопросы", такие как "Почему пахнут духи?", "Зачем в фотоаппарате зеркало?", помогает рубрика "ДИУ знает".

Для старшеклассников интернет-университет предлагает свежие новости из мира науки. Вопросы здесь "недетские": какое значение для нас имеет открытие черной дыры в удаленной от нас части Млечного пути? Чем нам грозит победа искусственного интеллекта над ведущими игроками в Starcraft II?

О самых интересных фактах из мира философии, политологии, филологии, истории, психологии, социологии и правоведения можно узнать из рубрики "Предельно кратко", в которой преподаватели ЮУрГУ доступно разбирают самые актуальные вопросы из сферы их исследований.

"Все начинается с детства. Мы хотим, чтобы с вузом ребята знакомились как можно раньше. С 2018 года проект занимается популяризацией научных направлений университета и научно-технического творчества для детей. "Детский интернет-университет" один из немногих бесплатных проектов, который полностью открыт, и предоставляется доступ к контенту в любое время всем желающим", - рассказал ректор ЮУрГУ, доктор технических наук Александр Шестаков.

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