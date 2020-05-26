Росконгресс поддержит литературную премию "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева

Москва, 26 мая. Фонд Росконгресс и Восточный экономический форум окажут информационную поддержку мероприятиям Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева была учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева в 2019 году. Она присуждается за лучшие произведения на русском языке на тему Дальнего Востока. Премия присуждается в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей".

Девятнадцатого мая был объявлен состав жюри премии, в которое вошли российские писатели, филологи и литературоведы: Павел Басинский, Андрей Рубанов, Андрей Аствацатуров, Михаил Визель, Анастасия Строкина, Александр Дорофеев, Павел Жданов, Василий Авченко, Александр Ф. Скляр, Наталья Милянчук.

Председатель жюри - Алексей Варламов.

Из-за эпидемиологической ситуации срок подачи работ соискателей был продлен до 30 июля. На данный момент организаторы получили 38 произведений. В конце сентября и в конце ноября 2020 года будут соответственно объявлены лонг-лист и шорт-лист участников. Объявление победителей и награждение пройдут в декабре.

Кроме того, в мае и июне пройдет серия круглых столов с членами жюри премии. 26 мая состоится первая встреча, посвященная "культурному" карантину и творческому процессу на самоизоляции. В дискуссии примет участие руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова. Модератором встречи будет куратор премии Вячеслав Коновалов.

Прямой эфир будет транслироваться на официальном сайте премияарсеньева.рф, информационных площадках агентства PrimaMedia.ru и на онлайн-ресурсах Восточного экономического форума.

Официальный сайт мероприятия: премияарсеньева.рф.

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