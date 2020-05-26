В Смоленской области продлен ряд мер соцподдержки населения в беззаявительном порядке

ТАСС, 26 мая. В Смоленской области по распоряжению губернатора Алексея Островского продлены четыре меры соцподдержки населения в беззаявительном порядке. Как рассказала заместитель губернатора Вита Хомутова в ходе онлайн-совещания под председательством главы региона, во исполнение поручения главы государства в Смоленской области беззаявительному продлению подлежат семь мер социальной поддержки, в том числе три федеральных.

"Например, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, размер которой в 2020 году составляет 10898 рублей в месяц, продлена всем получателям (2739 человек). Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний размер - 2500 рублей в месяц) и компенсационные выплаты членам семей погибших, умерших военнослужащих (средний размер в месяц составляет 2113 рублей) продлеваются ежемесячно - в апреле данные меры поддержки продлены 2823 получателям", - рассказала она.

По словам замгубернатора, в соответствии с указанием главы региона принято решение беззаявительного продления четырех региональных мер. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей (в 2020 году ее размер составляет 10427 рублей в месяц), государственном пособии на ребенка в Смоленской области (700 рублей в квартал, для одиноких матерей – 1400 рублей), ежемесячной выплате гражданам, которым присвоено звание "Ветеран труда Смоленской области" (составляет 523 рубля). "В апреле и мае нынешнего года данные меры продлены в беззаявительном порядке более чем 2,8 тыс. получателей", - отметила Хомутова, добавив, что каждый месяц продлевается ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием - в апреле и мае она продлена 259 жителям региона. "Профильный департамент держит на особом контроле вопрос предоставления данных выплат, в частности, отделы социальной защиты в муниципальных образованиях проводят разъяснительную работу с населением по беззаявительному предоставлению мер социальной поддержки", - сказала заместитель губернатора.

"Прошу этим вопросам уделять особое внимание, поскольку за восемь лет работы администрации под моим руководством мы не сокращали, а постоянно увеличивали расходы социального характера. На протяжении всего этого времени значительная доля расходной части бюджета - порядка 55% - направляется именно на исполнение социальных обязательств, в том числе на обеспечение наших граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Поэтому сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции, те четыре региональные льготы, которые ежегодно продлеваются, обязательно должны выплачиваться смолянам в беззаявительном порядке", - констатировал губернатор Алексей Островский.