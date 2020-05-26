СУЭК поделилась опытом прохождения кризисного периода

ТАСС, 26 мая. Парк вагонов СУЭК сможет в год дополнительно вывезти 2,5 млн т груза за счет ускорения оборота, благодаря технологической оптимизации управления движением ОАО "РЖД". Вагоны крупнейшей угольной компании России не стоят в ожидании груза и не занимают инфраструктуру РЖД, а включены в технологическую цепочку.

За четыре месяца 2020 года оборот вагонов СУЭК ускорился на 3% относительно 2019 года, что особенно заметно скажется на ускорении оборота вагонов в направлении порта Ванино Хабаровского края, где расположен терминал "Дальтрансуголь". Именно на терминале ДТУ с 2019 года СУЭК совместно с Дальневосточной железной дорогой организовал специальную технологию - отправку порожних маршрутов без переработки в пути следования. Таким образом, поезд идет напрямую на станцию погрузки с минимальными задержками в пути. Уже в мае 2020 года такими организованными отправками "Дальтрансуголь" отправляет из Ванино более 90% всех вагонов.

На фоне кризиса, когда цены на уголь упали более чем в два раза, а суммарное падение отгрузки в 2020 году на сети РЖД ожидается от 5 до 15%, инновационные системные решения, меняющие привычные технологии и направленные на повышение производительности труда и оборачиваемости вагонов, - единственная возможность не снижать темпов роста, достигнутых в предыдущие годы. Как сообщил на встрече с Владимиром Путиным руководитель ОАО "РЖД" Олег Белозеров, за 2019 год производительность труда в компании выросла более чем на 6%.

Но в кризисный период сохранить подобный темп, а тем более увеличить производительность подвижного состава, сложнее, ведь вагоны оказались в профиците. По данным председателя президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игоря Ромашова, на данные момент около 150 тыс. вагонов по всей сети оказались невостребованными. Тем более выше значимость принятых в управлении РЖД решений по технологической оптимизации движения, в соответствии с которыми все 50 тыс. вагонов на перевозках грузов СУЭК организованы в маршруты, не требуют сортировочных операций и практически не занимают станции.

Аналогичные методы применяются и для кольцевых маршрутов при перевозке на внутренний рынок в адрес электроэнергетики. Так, с электростанций Новосибирска, Барнаула и Красноярска порожние вагоны формируются в отправительские маршруты без задержек и далее без дополнительных остановок следуют до пункта назначения - под погрузку. Для этого нужна координация Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог.

Для мелких отправок также найдено решение. СУЭК совместно с ОАО "РЖД" собирает отдельные группы вагонов на крупных сортировочных станциях, таких как Лянгясово, Апатиты, Хабаровск, Носибирск, и формирует готовые маршруты, чтобы проехать тысячи километров без лишних сортировочных операций.

Отработанная технология маршрутизации при существующих инфраструктурных ограничениях позволила ускорить оборот подвижного состава в обоих направлениях. По оценке специалистов, сформированная маршрутизация на сегодняшний день является результатом грамотной политики РЖД, применения логистических решений с учетом современных портовых мощностей и выгрузки на промышленных объектах. "Маршрутизация в целом эффективный инструмент для улучшения пропускной способности инфраструктуры, уменьшения сроков доставки на сети ОАО "РЖД", - уточняют в СУЭКе. - Гибкий клиенториентированный подход позволил оптимизировать перевозки по всему направлению следования наших поездов из Кузбасса в порты, к конечному потребителю". Ранее добиться такого результата не удавалось по причине сложности управления разными операторами вагонов, но разработанные РЖД совместно с СУЭК технологии управления парком вагонов привели к положительному эффекту.

Сейчас благодаря эффективному взаимодействию угольной компании и РЖД приняты решения, позволившие СУЭКу сократить количество пунктов технического осмотра, значительно уменьшив время простоя вагонов. Кроме того, железнодорожные составы с углем компании из Кузбасса, Хакасии и Бурятии отправляются по твердым "ниткам" графика, что также оптимизировало перевозки.

"Совместно с движенцами ОАО "РЖД" мы можем разрабатывать новые схемы движения и оптимизировать уже существующие, достигать оптимальных результатов для всех участников процесса, - говорит заместитель генерального директора - директор по логистике СУЭК Денис Илатовский. - И надо отметить, что, пока реализуется инвестиционный проект Восточного полигона, именно высокий профессионализм руководства РЖД в лице первого заместителя гендиректора РЖД Анатолия Краснощека позволяет через технологию перевозок находить решения и смягчать инфраструктурные ограничения".