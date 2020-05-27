В День пограничника в Москве пройдет пробег восстановленной бронетехники

Москва, 27 мая. Колонна бронеавтомобилей Межрегиональной общественной организации "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 28 мая проедет по главным улицам столицы. Таким образом организаторы отметят знаковую дату – 102 года с момента основания пограничных войск.

В мероприятии примут участие модели техники, которые находились на пограничной службе в СССР и современной России. Сред них: БТР-40Б (одна из наиболее редких модификаций БТР-40), БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС99, ГАЗ-69.

Отличительной особенностью данных автомобилей стало то, что они восстановлены с полным сохранением идентичности. Машины в полной готовности, какими они были во время несения службы. Только вооружение отсутствует.

Мероприятие начнется в 11:00. Отправной точкой акции станет пересечение Асташковского шоссе и МКАД. Далее колонна проследует к Московскому пограничному институту ФСБ РФ, после чего доедет до Поклонной горы, а затем по Садовому кольцу проследует к Парку Горького.

Проведение мероприятия не нарушает правила самоизоляции, так как участники акции станут соблюдать социальную дистанцию, следовать правилам масочного режима, в то время как значительная часть мероприятия пройдет на автомобилях.

"28 мая имеет для участников "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА" огромное значение. Многие члены нашей организации служили на границе, заканчивали профильные ВУЗы. Моя жизнь также неразрывно связана с погранслужбой, которой наша семья отдала более 82 лет жизни, - рассказывает руководитель "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА", потомственный пограничник Алексей Мигалин. - В разные годы члены моей семьи охраняли разные границы СССР и России. Это и граница с Китаем, с Польшей, с Турцией. Для многих из моих сослуживцев 28 мая - это не просто повод встретиться или позвонить друг-другу, где бы они ни находились. Это повод вспомнить. Вспомнить то, во что ты веришь, что ты защищаешь, что ты по-настоящему любишь и ценишь в своей профессии и, не побоюсь этого слова, в своем призвании. С тем чтобы передать все эти идеалы и убеждения подрастающему поколению. Тогда за нашу границу можно быть спокойным".

Сегодня погранслужба ФСБ России охраняет самую длинную границу в мире. Протяженность только сухопутных рубежей РФ превышает 60 тыс. км. Ежегодно сотрудниками погранслужбы пресекается около 45 тыс. правонарушений.

После 2008 года в погранслужбу берут только по контракту. Подготовкой офицеров для этих элитных подразделений занимаются семь российских ВУЗов, расположенных в Москве, Голицыне, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе.

Следующим мероприятием "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА" станет проведение по городам России IV Международного бронепробега "Дорога мужества" с 8 по 15 июля.

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