В рамках фестиваля "Интермузей-2020" пройдет круглый стол по авторскому праву

​​​​Москва, 27 мая. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства "УПРАВИС" примет участие в фестивале "Интермузей-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате.

В рамках международной секции XXII Международного фестиваля "Интермузей-2020" 29 мая запланирован круглый стол на тему "Музей и международное авторское право. Как работать с фондами художников и их наследием", участником которого станет директор "УПРАВИС" Эрик Вальдес-Мартинес. Организатором сессии выступит Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Начало круглого стола намечено на 10:00 (12+).

Эрик Вальдес-Мартинес: "Дискуссия будет посвящена нескольким актуальным темам современной музейной сферы. В частности, мы обсудим взаимоотношения между музеями и фондами, представляющими интересы художников, а также ограничения для использования произведений изобразительного искусства, которые подразумевает законодательство об авторском праве. Я расскажу о том, какую работу проводит "УПРАВИС" с современными художниками в решении вопросов авторского права и как устроена работа художественных фондов с момента, когда произведения становятся общественным достоянием".

В этом году фестиваль "Интермузей" продлится с 27 по 29 мая и будет посвящен 75-летию Великой Победы. Ожидается, что в нем примут участие около 400 музейных институций из всех федеральных округов России. Деловая программа будет построена в формате вебинаров: участники смогут посмотреть их в прямом эфире и задать вопросы экспертам в чате.

"УПРАВИС" осуществляет право следования при перепродаже произведений изобразительного искусства, авторских рукописей, литературных и музыкальных произведений. Также некоммерческая организация обеспечивает коллективное управление исключительными правами художников, скульпторов и прочих авторов произведений изобразительного искусства.