Merck обратит внимание на жизнь людей с рассеянным склерозом

Москва, 27 мая. Научно-технологическая компания Merck (Дармштадт, Германия) приняла участие в пресс-конференции с представителями врачебного сообщества и пациентских организаций, а также деятелями культуры, чтобы запустить проект #живиполнойжизнью, нацеленный на повышение осведомленности широкой общественности о рассеянном склерозе (РС). В рамках проекта планируется проведение серии онлайн-активностей, призванных распространить информацию о рассеянном склерозе и привлечь внимание широкой общественности.

О значимости социальных инициатив для современного общества рассказал д.м.н., профессор, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов: "Сегодня мы наблюдаем за тем, как социальные проекты могут объединить в себе пациентов, представителей бизнеса, широкую общественность, деятелей культуры и искусства. Членам современного общества очень важно, несмотря на болезнь, сохранить свой темп и уровень жизни. Проект #живиполнойжизнью побуждает пациентов и их семьи не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться, вдохновляя всех нас на новые свершения".

Рассеянный склероз - это социально значимое инвалидизирующее заболевание центральной нервной системы, с установленным диагнозом которого, по подсчетам Министерства здравоохранения РФ, на территории страны проживают более 80 тыс. человек, большинство из которых молодые, трудоспособные и активные люди в возрасте от 20 до 40 лет. "Полностью излечить рассеянный склероз пока невозможно, но при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии пациенты возвращаются к нормальной жизни, получают высшее образование, создают семьи, строят карьеру и остаются активными в современном в обществе", – сказала Наталья Тотолян, д.м.н., профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

"Еще до недавнего времени главной проблемой был высокий уровень смертности среди пациентов с рассеянным склерозом. Задачи, которые мы решаем сегодня, находятся уже в принципиально иной плоскости: подбор оптимального лечения, повышение качества реабилитации пациентов, организация трудоустройства. Мы прошли большой путь по внедрению инновационных методов в раннюю диагностику и лечение этой болезни, и залогом многих достижений является конструктивный диалог власти, медицинского и научного сообществ, пациентских организаций и фармацевтических компаний", – отметил Ян Власов, д.м.н., профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом.

Большой частью проекта стала его культурная составляющая. "Я запланировала серию публикаций в своем Instagram-аккаунте, чтобы поделиться информацией о рассеянном склерозе с широкой общественностью, и по собственной инициативе в международный день борьбы с данным заболеванием планирую выйти в прямой эфир, чтобы обратить внимание своих подписчиков на жизни людей с РС", - заметила певица Наталья Подольская, которая поддержала проект.

"Мы благодарны всем нашим партнерам за их серьезное вовлечение в проект и возможность реализации совместных инициатив. Главная задача проекта #живиполнойжизнью – поддержать людей с рассеянным склерозом, сохранить качество их жизни. Перспектива лечения рассеянного склероза напрямую связана с прорывными технологиями, благодаря которым изменен подход к терапии", – рассказал Маттиас Вернике, генеральный директор ООО "Мерк", которое осуществляет развитие бизнеса Merck в России и странах СНГ.