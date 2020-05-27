В Сургутском районе ХМАО выделили восемь участков под российско-итальянское предприятие

ТАСС, 27 мая. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделены восемь земельных участков под проект по строительству СП по выпуску нефтяных сварных труб, реализуемый итальянской Tenaris S.A. и российским ПАО "Северсталь", передача девятого участка находится в стадии оформления. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова. Всего инвестору на территории района будут переданы девять участков общей площадью почти 30 га, отметила она.

"Проект реализуется в соответствии с графиком. Инжиниринг должен был выполниться до июля 2019 года, проектирование – до июля 2020 года. Проектирование уже выполнено, проект находится на экспертизе проектной документации. Получение разрешения на строительство по графику – август, инвестор говорит, что за разрешением на строительство он зайдет в июне-июле месяце. Строительство, монтаж оборудования и ввод объекта в эксплуатацию запланированы до конца 2022 года. <…> Инвестор еще не приступил к строительству, но новые рабочие места в районе уже созданы", - рассказала ТАСС Мельникова.

По словам генерального директора ООО "ТенарисСеверсталь" Олега Казарского, работы в рамках проекта организованы по графику. "Ситуация в связи с режимом пандемии и работой в условиях самоизоляции повлияла на компанию и заставила нас мобилизоваться. На наш взгляд, это лишь повысило эффективность работы", - сказал он ТАСС.

Проект реализуется в промышленной зоне сельского поселения Солнечного Сургутского района на площади 45 га, из которых администрацией района предоставлены практически 30 га. "С учетом того, что проект реализуется в графике, местами с опережением, обязательства инвестором выполняются, осуществлено проектирование, и сейчас проект проходит экспертизу, члены инвестиционного совета Сургутского района одобрили запрос инвестора единогласно", - пояснила Мельникова.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пояснил ТАСС важность строительства завода для муниципалитета. По его словам, новый завод даст 500 рабочих мест и поступления в бюджеты муниципалитета и ХМАО-Югры порядка 6 млрд рублей за пять лет, а также в бюджет РФ. "Вот две цифры, которые говорят сами за себя", - добавил он.

Ранее заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев подчеркнул, что на территории Сургутского района проходит очень много трубопроводов, поэтому решение вопроса по выдерживанию охранных зон потребовало много усилий как от правительства автономного округа и муниципальных властей, так и от компании. Проект СП признан приоритетным для ХМАО. Окончательное решение по проекту будет принято окружным инвестиционным советом и губернатором Югры Натальей Комаровой.

О совместном предприятии

Соглашение по строительству российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб на территории Сургутского района было подписано по итогам первого Форума северных муниципалитетов, прошедшего в октябре 2019 года в Сургутском районе ХМАО-Югры.

"Северсталь" объявила о создании СП с Tenaris по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургуте в феврале 2019 года, в мае Еврокомиссия одобрила создание российско-итальянского СП. Оно построит и будет управлять заводом по производству и поставкам отдельных видов труб и продукции для нефтяной и газовой инфраструктуры в России и на территории СНГ. Мощность завода составит 300 тыс. т труб в год, объем инвестиций в него - $240 млн.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.