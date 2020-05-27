Столичные театры представляют онлайн-спектакли для детей

Москва, 27 мая. Этой весной театры, подведомственные департаменту культуры города Москвы, выложили в открытый доступ множество постановок для маленьких зрителей разного возраста. Департамент культуры города Москвы подготовил подборку спектаклей, доступных прямо сейчас.

"Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой

Мюзикл "Летучий корабль". Спектакль поставлен по одноименному мультфильму и давно стал визитной карточкой "Театриума на Серпуховке". Здесь воссоздается мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором, а также знакомыми всем с детства героями – это капризная царская дочка Забава, влюбленный в нее Трубочист, Бабки-Ежки, жадный купец Полкан и Водяной, играющий на саксофоне. Режиссер-постановщик – народная артистка РФ Тереза Дурова, текст песен – Юрий Энтин, композитор – Максим Дунаевский. Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

Возрастное ограничение 6+.

Мюзикл "Бай-бай, Храпелкин!". Оригинальный отечественный проект, говоря о котором, можно не раз употребить слов "впервые". Умная, добрая сказка, определенная авторами как "музыкальные сновидения для детей и родителей", где в своих снах взрослые никак не могут встретиться с детьми, а дети – докричаться до взрослых. Чтобы все изменить, придется измениться самим. Впервые основой для создания спектакля стали рассказы маленьких зрителей Московского театра клоунады. Сценография, декорации и костюмы – это тоже творческое переложение сотен рисунков, в которых ребята рисовали свои цветные сны. Кроме этого, живые актеры взаимодействуют с мультяшными, объемные декорации сосуществуют с экранными. В 2007 году спектакль получил премию газеты "Московский комсомолец" в номинации "Лучший детский мюзикл". Помимо трансляции своих лучших спектаклей, "Театриум на Серпуховке" предлагает развлекательные и познавательные видео, а также викторины и конкурсы. Увидеть все это можно на основных ресурсах: в YouTube-канале и Instagram.

Возрастное ограничение 6+.

Московский детский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева

Спектакль "Зайка-Почтальон". Музыкальная сказка Игоря Якушенко в сопровождении симфонического оркестра представляет собой спектакль-игру по мотивам русских народных сказок. Сцена напоминает усеянную игрушками детскую комнату. Здесь плутовка Лиса, разбойник Волк, хозяин леса Медведь, Белочка-кокетка и быстроногий Зайка-Почтальон оживают по волшебству. Спектакль рекомендован для самых маленьких.

Возрастное ограничение 6+.

Мюзикл "Грибной переполох". "Грибной переполох" – веселое представление о сватовстве в сказочной грибной стране. Царь Боровик вздумал на старости лет жениться, но его планы могут разрушить счастье красавицы Сыроежки и царевича Подосинника. Министр Мухомор хочет взойти на престол и готовит государственный переворот, а его сообщница – обворожительная Поганка - травит всех подряд смертельным зельем. В итоге, как и должно быть в сказке, добро побеждает зло, молодые влюбленные садятся за свадебный стол пировать, а злодеи получают по заслугам. В спектакле используются яркие необычные костюмы и декорации. Рекомендовано для детей постарше – от 6 до 14 лет. Трансляции архивных спектаклей и тех, что входят в сегодняшнюю афишу "Чихачевки", можно смотреть в официальных соцсетях театра и на канале театра в Youtube. Анонсы постановок публикуются на главной странице сайта: mtch.ru в разделе "Видеофрагмент".

Возрастное ограничение 12+.

Театр "Эрмитаж"

Постановка "Леля и Минька в школе клоунов". Спектакль по рассказам Михаила Зощенко о маленьком мальчике Миньке и его озорной сестре Леле. Эту детскую книжку можно назвать литературой на все времена. Когда взрослеешь, многое забываешь, но без волшебного калейдоскопа детских воспоминаний взрослая жизнь становится невыносимо скучной. Спектакль интересен для всей семьи, ведь у него есть небольшой уточняющий подзаголовок: "Представление для детей и так называемых взрослых".

Возрастное ограничение 6+.

Ведогонь-театр

Сказка "Огниво". Спектакль по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В замке живет Прекрасная Принцесса. Родители берегут любимое чадо, ведь ужасное пророчество гласит, что полюбит она простого солдата. Принцесса и Солдат – какой позор для Королевства! Но судьба все расставит по своим местам. Сможет ли Солдат справиться с кознями злой Ведьмы и покорить сердце Принцессы? Оказывается, что ему все по плечу, ведь главные его спутники – отвага, смекалка и доброе сердце, а в кармане – волшебное Огниво. Спектакль-сказка рекомендован детям младшего школьного возраста.

Возрастное ограничение 6+.

Московский академический Театр сатиры

Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". "Малыш и Карлсон" – один из самых старых детских спектаклей в стране, визитная карточка Театра сатиры. Его премьера состоялась в 1968 году. По легенде, режиссер Маргарита Микаэлян поставила "Карлсона" по просьбе своего трехлетнего сына. Озорной Карлсон и доверчивый Малыш – герои всем известной сказки Астрид Линдгрен. Народный артист СССР Спартак Мишулин так объяснял популярность своего персонажа: "Карлсона будут любить, пока не уйдет одиночество, а оно не уйдет, потому что родители хотя и любят своих детей, но, в первую очередь, думают о материальном. Так вот, пока дети будут чувствовать себя одинокими, они будут верить в Карлсона".

Кстати, роль "мужчины в самом расцвете сил" поначалу была отдана другому актеру. Мишулин же выступал в качестве сорежиссера и репетировал роль жулика. Карлсоном он стал лишь за 20 дней до премьеры. В разные годы в этом спектакле для детей играли и другие звезды Театра сатиры, причем относились к своим ролям очень серьезно. Фрекен Бок сыграла неподражаемая Татьяна Пельтцер, одного их жуликов – Андрей Миронов, а в роли жениха сестры Малыша выступил Константин Райкин.

Возрастное ограничение 6+.