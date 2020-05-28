УрФУ начнет прием в магистратуру в июне одним из первых в стране

ТАСС, 28 мая. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) организует поступление и вступительные испытания в магистратуру в дистанционной форме 17 июня одним из первых в стране. Как сообщили в четверг в пресс-службе университета, подать документы для поступления в вуз электронно с этой даты смогут и дипломанты всероссийской олимпиады "Я - профессионал" - для них предусмотрены дополнительные баллы.

"При поступлении в УрФУ медалисты олимпиады "Я - профессионал" получат 100 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений, победители - 95 баллов, а призеры - 90", - приводят в пресс-службе слова директора центра нового приема УрФУ Юлии Поповой.

В университете отмечают, что для участия в конкурсе достаточно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента и выбрать направление магистратуры УрФУ, соответствующее профилю олимпиады. Вступительные испытания состоятся в тестовой форме с применением системы прокторинга (процедуры наблюдения и контроля за дистанционным испытанием – прим. ТАСС), каждому абитуриенту будет предложено индивидуальное расписание.

"Льготы при поступлении в УрФУ могут получить дипломанты по 58 направлениям олимпиады "Я - профессионал", причем результаты действительны два календарных года. В 2019 году университет принял 37 участников состязаний, самым популярным оказалось направление "Строительство", - добавила Попова.

В третьем сезоне олимпиады "Я - профессионал" Уральский федеральный университет выступил вузом-организатором конкурсных испытаний сразу по четырем профилям: "Материаловедение и технологии материалов", "Строительство", "Программная инженерия" и "Радиотехника". Участниками зимних школ, организованных совместно с Трубной металлургической компанией и Группой Синара, стали 266 студентов.

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта "5-100", расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я - профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний прошел с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагались во всех федеральных округах страны, участники могли выбрать территориально удобную.