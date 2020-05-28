МТС поможет бизнесу сократить расходы на развертывание филиальных сетей

МОСКВА, 28 мая. МТС первой в России представила локализованное решение SD-WAN на своей инфраструктуре, что поможет бизнесу объединить офисы в единую непубличную защищенную сеть и самостоятельно управлять ей. Услуга может работать в сети Интернет любого российского оператора.

В отличие от привычного VPN новая услуга позволит клиенту сформировать базовые настройки сети в личном кабинете и далее применить их на оконечном оборудовании в каждом офисе, самостоятельно управлять трафиком, перераспределять нагрузку между каналами, осуществлять мониторинг качества услуги в личном кабинете или настроить оповещения. Кроме того, клиент сможет оперативно подключать и отключать новые точки в один клик, что не обеспечивает традиционный VPN.

Для подключения услуги клиенту необязательно иметь собственное оборудование или инвестировать в его покупку – нужный софт будет обеспечен МТС в составе услуги. В МТС обещают установить решение "под ключ" в срок от трех рабочих дней. Также клиенту нет необходимости строить последнюю милю, что обязательно для классического VPN – услуга может предоставляться через интернет.

Для управления сетью любого размера компании будет достаточно всего одного-двух специалистов, поэтому услуга поможет бизнесу существенно сэкономить не только на оборудовании, но и на техподдержке.

По словам представителя МТС, запуск технологии на собственной инфраструктуре имеет большое значение, в первую очередь, для клиента, который теперь не будет зависеть от актуальности лицензий иностранных подрядчиков.

В течение первого месяца компании смогут протестировать услугу бесплатно.