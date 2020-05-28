Технологию цифровизации строительства скважин с быстрой окупаемостью разработали в Тюмени

ТАСС, 28 мая. Компания "Геонафт" на базе Западно-Сибирского инновационного центра предложила технологию цифровизации строительства скважин с мгновенной окупаемостью и внедрением технологии в течение шести-девяти месяцев. Об этом сообщил руководитель центра интеллектуального сопровождения бурения и разработки месторождений компании Руслан Меликов на онлайн-конференции в рамках подготовки XI Тюменского нефтегазового форума (ТНФ).

Темой второй онлайн-конференции в рамках подготовки XI Тюменского Нефтегазового форума стала "Цифровая трансформация ТЭК: от стратегии к тактике".

"Если говорить про разработку и внедрение технологий, шесть-девять месяцев, и окупаемость буквально с первой скважины", - сказал он, говоря о внедрении технологии по цифровизации строительства скважин.

Меликов добавил, что основная цель компании - инженерное сопровождение бурения и строительства скважин, когда во всех звеньях генерируется огромное количество данных и сам процесс требует цифровизации. Он отметил, что цена ошибки при бурении скважин исчисляется миллиардами долларов, при этом внедрение цифровых технологий для компании может составлять эквивалент стоимости одной-трех скважин, в зависимости от уровня цифровизации в компании. Тюмень при этом является удобным местом расположения для компании такого профиля, так как в области сконцентрированы крупные нефтегазовые компании, которые выступают как потенциальными заказчиками, так и имеют свои научно-образовательные центры.

Генеральный директор АНО "Агентство развития научно-образовательных проектов" (Тюменская область) Антон Машуков добавил, что правительство Тюменской области ежегодно поддерживает проекты, которые меняют подход к целым направлениям, например, к сопровождению бурения. Для Западно-Сибирского Инновационного Центра фокусом является именно цифровизация нефтегазовой индустрии, которая также является стратегической ставкой региона в целом.

"Геонафт" – это модульный программный комплекс, предназначенный для комплексного инженерного сопровождения бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин с целью наиболее успешной, эффективной и безопасной проводки ствола в целевом горизонте.

О ТНФ

Организаторами конференции выступают оргкомитет ТНФ, правительство Тюменской области и министерство природных ресурсов и экологии РФ. Модератор конференции - директор направления "Кибербезопасность для населения" "Ростелеком-Солар" Олег Седов.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.