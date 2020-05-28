МТС запустила в продажу продукты для контроля здоровья сотрудников

Москва, 28 мая. МТС предложила бизнесу три решения для контроля состояния здоровья сотрудников: устройство для бесконтактного измерения температуры тела, автоматизированную систему предрейсового (предсменного) телемедицинского контроля или тепловизор. В компании ожидают, что продукты будут наиболее востребованы в офисах, у промышленных, транспортно-логистических компаний и крупных торговых сетей.

Решение по бесконтактному измерению температуры тела идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру, измеряет температуру и в случае отклонения от нормы отправляет SMS-оповещение ответственному сотруднику. Дополнительно можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, которая позволит штатному врачу удаленно определить другие симптомы заболевания: кашель, ринит и другие признаки ОРВИ.

Комплексный продукт для предрейсового или предсменного осмотра разработан для транспортно-логистических компаний и промышленных предприятий с технически сложным или опасным производством, рассказали в МТС. Он определяет температуру, давление и наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также позволяет провести медицинский осмотр через встроенную камеру. На основе полученной информации врач сможет удаленно принять решение о допуске к работе и внести заверенную ЭЦП отметку в путевой лист или допуск на смену.

"Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в два-три градуса. Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и с высокой точностью, а идентификация личности и система уведомления не позволят проигнорировать ситуацию", - отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Разработчики считают, что такие продукты будут полезны и после завершения пандемии: они помогут контролировать сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ. По сообщению компании, решением уже заинтересовался крупный онлайн-гипермаркет, несколько промышленных предприятий и офисных центров.

В соответствии с указом мэра Москвы, работодатели обязаны измерять температуру и не допускать на работу сотрудников с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ. За несоблюдение требований предприятиям может грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а также полная остановка деятельности. Роспотребнадзор также рекомендовал проверять работников на симптомы ОРЗ раз в четыре часа.