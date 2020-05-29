В рамках "Больших гастролей-онлайн" стартует неделя русской литературы

Москва, 29 мая. Всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн" с 1 по 7 июня начинает летний сезон под знаком Дня русского языка, который ежегодно празднуется 6 июня в день рождения Александра Пушкина. За неделю трансляций будут показаны спектакли на основе произведений русской литературы разных эпох и самых многообразных жанров. Вниманию интернет-зрителей будут представлены опера "Князь Игорь" А.П. Бородина по древнерусскому эпосу "Слово о полку Игореве", постановка "Отцы и сыновья" современного ирландского писателя и драматурга Брайана Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева "Отцы и дети", рассказы Бунина и пушкинское наследие: опера "Евгений Онегин", спектакли "Борис Годунов", "Руслан и Людмила" и "Сказка о Золотой рыбке".

Трансляции программы для просмотра бесплатны в любой точке мира и проходят на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube. Также на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE и в web-каналах федеральных информационных партнеров: ТАСС, Телеканал "Россия-Культура", KudaGo, Культура РФ, МТРК "Мир", интернет-издание Teatral-online.ru, проект "Культурный сезон на ОТР". За два месяца ежедневных трансляций виртуальный гастрольный тур собрал уже более 16 млн просмотров, география "Больших гастролей-онлайн" охватила всю страну - от Калининграда на западе до Комсомольска-на-Амуре на Дальнем Востоке, от Архангельска на севере до Астрахани на юге.

На сей раз свои работы покажут театры Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Саратова и Челябинска.

Расписание трансляций с 1 по 7 июня:

1 июня 15:00 — "Сказка о Золотой рыбке" по сказке А.С. Пушкина, Иркутский областной ТЮЗ им. А. Вампилова, режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев / 6+ / 1 час.

2 июня 19:00 — опера "Евгений Онегин" П.И. Чайковского по роману в стихах А.С. Пушкина, Саратовский академический театр оперы и балета, музыкальный руководитель и дирижер - лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев, режиссер-постановщик, художник - Андрей Сергеев / 12+ / 2 часа 8 мин.

3 июня 19:00 — "Отцы и сыновья" по роману Ивана Тургенева "Отцы и дети", автор Брайан Фрил, Государственный драматический театр "На Литейном" (г. Санкт-Петербург), режиссер Сергей Морозов, спектакль - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" / 12+ / 2 часа 52 мин.

4 июня 19:00 — "Борис Годунов" по пьесе А.С. Пушкина, Московский театр Et Ceterа п/р Александра Калягина, режиссер Петер Штайн / 16+ / 2 часа 31 мин.

5 июня 19:00 — опера "Князь Игорь" А.П. Бородина по древнерусскому эпосу "Слово о полку Игореве", Астраханский государственный театр Оперы и Балета, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Воронин, режиссер-постановщик Константин Балакин / 12+ / 2 часа 8 мин.

6 июня 15:00 — "Руслан и Людмила" по поэме А.С. Пушкина, Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр", режиссер Яна Тумина / 12+ / 2 часа 7 мин.

7 июня 19:00 — "Бунин. Рассказы" по рассказам И. Бунина, Челябинский государственный драматический "Молодежный театр", режиссер Иван Миневцев / 16+ / 1 час 50 мин.

"Большие гастроли-онлайн" — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

Всего с 26 марта по 25 мая 2020 года, за 61 день трансляций было показано 65 спектаклей 47 театров, расположенных в 36 городах, относящихся к 35 регионам, в том числе соседним странам – Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Беларусь.

Любой театр может подать заявку по форме на сайте БольшиеГастроли.РФ и оказаться в программе.

На базе программы "Большие гастроли-онлайн" 20 апреля был запущен всероссийский конкурс театральных рецензий для молодых критиков. Прием заявок на I этап открыт до 30 июня на сайте. Жюри возглавляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Разыгрывается денежный приз, конкурс продлится до 20 декабря.

Способы подключения к трансляции:

1. Соцсети "Большие гастроли": ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

2. YouTube-канал "Большие гастроли".

3. На сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.

Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Информационный партнер — Телеканал "Россия-Культура".

Официальный информационный партнер — Межгосударственная телерадиокомпания "Мир".

Партнеры: Культура.РФ, КudaGo, проект "Культурный сезон на ОТР", интернет-издание Teatral-online.ru.