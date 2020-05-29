Яндекс присоединился к проекту #ПомощьЕСТЬ!

Москва, 29 мая. Новым партнером благотворительной инициативы #ПомощьЕСТЬ! стал Яндекс, который в рамках своего проекта "Помощь рядом" начал доставлять бесплатные обеды жителям и гостям Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Доставку осуществляют автомобили Яндекс.Такси, экипажи состоят из водителя и волонтеров.

"Мы запустили наш проект, чтобы помочь тем, по кому пандемия ударила особенно сильно, – говорит Давид Якобашвили, инициатор проекта ПомощьЕСТЬ! – Очень хорошо, что Яндекс поддержал нас транспортом. Чем больше партнеров будет в проекте, тем большему количеству людей сможем помочь".

Благотворительная инициатива #ПомощьЕСТЬ! действует с 5 мая. После того, как к проекту присоединился Яндекс, зона доставки расширилась — на автомобилях Яндекс.Такси волонтеры могут добраться до любой точки Москвы и обеспечить горячим питанием больше людей. Водители доставляют волонтеров прямо в место назначения — это может быть рабочее общежитие, социальный центр или дом, в котором снимает жилье семья с больным ребенком.

Горячее питание предоставляется организаторами благотворительной инициативы #ПомощьЕСТЬ!, предпринимателями Давидом Якобашвили, Яном Яновским и Сергеем Мацоцким. Партнером проекта выступает гастрономический центр NovikovSchool. Ежедневно здесь готовят 750 комплексных обедов, а волонтеры на автомобилях Яндекс.Такси развозят их нуждающимся. Бесплатное питание получают рабочие из стран СНГ, оказавшиеся в сложных обстоятельствах из-за пандемии, бездомные, инвалиды, одинокие пенсионеры и семьи с детьми, приехавшие в Москву на лечение.

Партнеры и организаторы подчеркивают, что проект расширяется и логистически, и количественно. "К любому процессу важно подходить системно, – комментирует Ян Яновский. - Залог устойчивости любого проекта - это партнеры, которые разделяют твои ценности. Приход Яндекса - это важный шаг для проекта, это системно решает одну из важнейших задач по доставке питания до адресата".

#ПомощьЕСТЬ! – открытая благотворительная инициатива, направленная на поддержку и обеспечение продуктами питания временных трудовых мигрантов из стран СНГ, пострадавших в условиях эпидемии коронавируса. Инициаторы проекта - российские меценаты Давид Якобашвили и Ян Яновский. Проект организован и реализуется на выделенные ими средства. За подготовку питания отвечает гастрономический образовательный центр NovikovSchool. Сбор информации и коммуникацию с нуждающимися в помощи осуществляет Представительство Минтруда Республики Узбекистан в Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке Информационного агентства России ТАСС.

"Помощь рядом" — социальный проект Яндекса. Компания запустила его, чтобы помочь медицинским и социальным службам во время пандемии. В рамках проекта Яндекс организует поездки врачей на вызовы на дому, перевозит сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций и доноров крови, доставляет продуктовые наборы и обеды медицинским работникам и пострадавшим из-за пандемии людям в разных регионах страны. Поддержать проект могут все желающие — как организации, так и частные лица. Фонд принимает пожертвования через форму на сайте help.yandex.ru.