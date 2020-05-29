В УрФУ запустили сервис поддержки трудоустройства студентов

ТАСС, 29 мая. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) запустил онлайн-сервис для поддержки успешного трудоустройства студентов, сообщили в пятницу в пресс-службе университета. Оставить свое резюме на портале "Время карьеры" могут обучающиеся всех вузов страны. В ответ пользователь получает предложения о вакансиях и стажировках от проверенных работодателей, готовых сотрудничать со студентами. Такие возможности предлагают, в том числе, компании-партнеры всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал".

За первую неделю работы онлайн-сервисом воспользовались более 200 человек из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Также в УрФУ запущен карьерный чат-бот с вакансиями и стажировками для студентов.

"Работодатели ценят студентов, которые успешно показывают не только профессиональные, но и гибкие навыки. Это выгодно выделяет участников олимпиады "Я - профессионал" - за время состязаний ребята тренируют навыки коммуникации, а благодаря зимним школам и тесному контакту с работодателями уверенно чувствуют себя на собеседованиях", - поделились в пресс-службе УрФУ.

Развивать гибкие навыки студентам помогают онлайн-конференции. В мае дипломанты олимпиады "Я - профессионал" приступили к групповым карьерным консультациям с HR-экспертами. Российским студентам доступны и открытые онлайн-марафоны: первый цикл трансляций "Время карьеры" собрал более 500 тыс. просмотров.

В третьем сезоне олимпиады "Я - профессионал" Уральский федеральный университет выступил вузом-организатором конкурсных испытаний сразу по четырем профилям: "Материаловедение и технологии материалов", "Строительство", "Программная инженерия" и "Радиотехника". Работодателями-партнерами стали Трубная металлургическая компания и Группа Синара.

В мае проект "Время карьеры" Уральского федерального университета стал частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". Студенты и недавние выпускники российских вузов смогут принять участие в конкурсе "Золотая стажировка", а в ноябре карьерное событие для молодежи состоится одновременно в 30 городах по всей стране. По ожиданиям организаторов, акция соберет до 200 работодателей и 60 тыс. участников.