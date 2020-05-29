Деловой клуб "Приоритет" провел первую онлайн-сессию "Технологии сегодня"

Москва, 29 мая. Сегодня, 29 мая, Деловой клуб "Приоритет" совместно с платформой TrueConf в рамках предстоящей премии за эффективное применение передовых технологий провели первую онлайн-сессию "Технологии сегодня". Главной темой обсуждения стали вопросы внедрения и применения современных технологий в текущей экономической ситуации. Так как события, связанные с пандемией, выявили необходимость грамотного прогнозирования развития различных ситуаций и умения быстрого реагирования на поменявшийся бизнес-ландшафт, спикеры поделились методами мобилизации производственных сил и перестройки работы компании под удаленное управление.

В отраслевой сессии, которая именовалась "Как в короткий срок освоить новые технологии? Промышленная инфраструктура в новой экономической реальности" приняли участие топ-менеджмент ведущих предприятий страны, представители институтов развития, руководители крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций, эксперты и молодые специалисты.

О перспективах бесконтактного производства, как перенастраивается отечественный производитель и кто все-таки зарабатывает на технически и технологически правильном перезапуске своих бизнес-моделей, рассказали руководители Ассоциации "Технет", "Мастерской Инноваций" Сколтеха, НП "РУССОФТ", ООО "ММК-Информсервис", ПАО "Микрон" и Виталий Расницын, председатель Оргкомитета Национальной премии "Приоритет-2020". Модератором сессии стал Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию и председатель Экспертного совета Национальной премии "Приоритет-2020".

Ольга Пестерева, заместитель генерального директора по управлению коммуникациями ПАО "Микрон" поделилась, что "Микрон" первым из отечественных производителей микроэлектроники сертифицировал систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта в дистанционном режиме и выявил, что подобный формат работы применим и в будущем.

Также она рассказала о проекте "Фабрики идей", который направлен на выявление инициатив и интересных идей модернизации рабочего процесса. В условиях пандемии компания стремится разбудить инициативу в сотрудниках и, воспользовавшись своеобразной паузой, найти новые направления развития. Она подчеркнула, что постоянные непрерывные изменения - это универсальный рецепт выживания и развития любой компании.

В конце сессии Виталий Расницын, председатель Оргкомитета Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет-2.0", поблагодарил всех участников и объявил, что в рамках Делового клуба "Приоритет" данный формат дискуссий по различным воропсам технологий будет теперь проводиться регулярно.

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